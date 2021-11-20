У російських політичних діячів знатно пригоріло через приїзд іменитого американця на лінію розмежування в ОРДЛО

Буквально вчора я писав про те, як російський пропагандистський сегмент відреагував на появу на Донбасі Шона Пенна, який зараз знімає документальний фільм про війну в Україні.

Як і очікувалося, російська пропаганда намагалася нівелювати статус Шона Пенна як актора і режисера, у відповідь на що я запитав, а чи не Олівер Стоун є для них показником? Збитий у 1990-х режисер, який зараз виживає за рахунок зйомки документалок про різного роду диктаторів і ізгоїв, у тому числі й Володимира Путіна, якого не допускають жоден кінофестиваль, що поважає свою репутацію?

І відповідь прийшла несподівано швидко, будучи несподіваною за змістом. А саме — на окуповану частину Донбасу, в ОРДЛО прибув американський кореспондент Russia Today Дональд Кортер, аби зняти документальний фільм про "постійні військові провокації" та "злочини збройних сил України" проти "республік" та "ескалації" Києвом на Донбасі.

Загалом, ось така "відповідь Шону Пенну" від окупантів.

Скажу коротко. Кореспондент Russia Today — це вже діагноз. Кореспондент Russia Today вже все пояснює і навіть не варто згадувати про "заслуги" та "досягнення" персонажа, який так представляється, але я хочу звернути увагу на інший факт, який багато про що говорить.

Російська пропагандистська машина після прибуття на Донбас Шона Пенна активізувала весь свій потенціал для того, щоб дискредитувати цього актора і режисера у своєму інформаційному просторі, а потім в авральному режимі стала залучати своїх шісток у рамках так званої "відповіді Шону Пенну". Але залучили вони не Олівера Стоуна, не Жерара Депардьє і навіть не Мікі Рурка чи Стівена Сігала, а якогось там Дональда Кортера… Кого?

Тобто, грубо кажучи, грошей немає, але ви тримайтеся! Росія зараз на медійному ринку вже не може собі дозволити тих "діячів" шоу-бізнесу, яких через своє злиденне становище вона могла собі дозволити 3-4 роки тому. Тому і приваблює як "відповідь" якогось "кого-кого?"

На мій погляд, це видовище однаково кволе та показове.