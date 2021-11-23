Олигархи первыми покинут страну

Пока меня не было на связи, многие друзья и коллеги написали вопрос «Дима, война буде?». Напряжение растёт, наше политическое руководство убеждало "все ок", но резко сменили риторику.

Что думаю я.

Первое – это игра вокруг «Северного потока». Одни оттягивают запуск, другие давят, чтобы запустить. Пока что это политика. Сиюминуточка.

В стране складывается неблагоприятная ситуация: бизнес и элиты против власти. Подобно 2013 — 2014 году. Когда операция по оккупации Крыма планировалась давно, а тут подоспел случай. Путин готовится поднять ставки в торгах. Готов поднять их. Буквально что ему терять. Европа и Штаты не пойдут на третью мировую. Байдену оно все не снилось. А вместо Меркель чувак будет – оно ему надо сразу это все. Отличная политическая возможность.

Болезнь мировая и смертность в России пока что сдерживают ситуацию. Армия во время чумы не сильно повоюет.

Для себя я окончательно сформировал: русские нападут, вопрос лишь когда. Им нужен Киев. Колыбель духовности всей Руси Киевской. Мать городов. Без него они империя, но без религиозного центра, без места, откуда пошла Русь Великая.

Потому да – война будет. Вопрос когда. На сколько наша армия готова. Вопрос на сколько люди готовы. Я не вижу в Крыму партизанских отрядов. Я не вижу их на Донбассе. Я не вижу взрывов на железной дороге, чтобы остановить эшелоны снабжения с Россией. Но вижу, что люди ходят на работу, учатся, детей в школу водят. Человек привыкает ко всему.

Я также убеждён, что все, кому есть что терять в Украине, первыми сбегут в Вену, Париж, Рим. Олигархи первыми покинут страну. За ними все обслуживающие.

Хотя как раз нам сейчас и стоит задуматься, как помочь армии и силам военным быть готовыми защищать наши машины, квартиры, бизнесы. Стоит говорить о массовой подготовке всех без исключения. Все должны уметь воевать, как в Израиле. Тогда мы непобедимы. Но этого никто не делает.

Так что ответ – война будет. Вопрос когда и как мы будем к ней готовы.