Олігархи першими покинуть країну

Поки мене не було на зв’язку, багато друзів та колег написали питання "Діма, війна буде?". Напруга зростає, наше політичне керівництво переконувало "все ок", але різко змінили риторику.

Що я думаю.

Перше – це гра навколо "Північного потоку". Одні відтягують запуск, інші тиснуть, щоби запустити. Поки що це політика. Миттєво.

В країні складається несприятлива ситуація: бізнес та еліти проти влади. Подібно до 2013 — 2014 року. Коли операція з окупації Криму планувалася давно, а тут настав випадок. Путін готується підняти ставки у торгах. Готовий підняти їх. Буквально, що йому втрачати. Європа та Штати не підуть на третю світову. Байдену воно не снилося. А замість Меркель чувак буде – воно йому треба одразу це все. Чудова політична можливість.

Хвороба світова та смертність у Росії поки що стримують ситуацію. Армія під час чуми не сильно повоює.

Для себе я остаточно сформував: росіяни нападуть, питання лише коли. Їм потрібний Київ. Колиска духовності всієї Русі Київської. Матері міст. Без нього вони імперія, але без релігійного центру, без місця, звідки пішла Русь Велика.

Тому так – війна буде. Питання коли. Наскільки наша армія готова. Запитання на скільки люди готові. Я не бачу у Криму партизанських загонів. Я не бачу їх на Донеччині. Я не бачу вибухів на залізниці, щоб зупинити ешелони постачання з Росією. Але бачу, що люди ходять на роботу, навчаються, дітей до школи ведуть. Людина звикає до всього.

Я також переконаний, що всі, кому є що втрачати в Україні, першими втечуть у Відень, Париж, Рим. Олігархи першими покинуть країну. За ними всі обслуговуючі.

Хоча якраз нам зараз і варто задуматись, як допомогти армії та силам військовим бути готовими захищати наші машини, квартири, бізнеси. Варто говорити про масову підготовку всіх без винятку. Усі повинні вміти воювати, як в Ізраїлі. Тоді ми непереможні. Але це ніхто не робить.

Тож відповідь – війна буде. Питання коли та як ми будемо до неї готові.