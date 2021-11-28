Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко

Зеленский, конечно, большой борец с олигархами.

Но есть нюансы.

Вот, например, завтра, 29 ноября, состоится суд по иску Укрнафты против Нафтогаза.

Обе компании государственные.

Но если "Нафтогаз" на 100% принадлежит государству, то в "Укрнафте" государству принадлежит только контрольный пакет в 51% (владелец акций "Нафтогаз"). А еще 40% в частности принадлежат Игорю Валеричу Коломойскому.

Но при этом менеджмент в фирме почему-то от Коломойского. И всю компанию Игорь Валерич считает своим активом.

Так вот, две государственные компании "судятся".

Еще в далеких 2000-х государственная компания "Нафтогаз" заставила государственную компанию "Укрнафта" продавать газ по сниженным ценам.

Ну и Игорь Валерич обедился.

Он даже отправлялся в Стокгольмский арбитраж, но проиграл.

Но во времена яростной и бескомпромиссной борьбы Зеленского с олигархами Нафтогаз вдруг стал готов подписать мировое соглашение.

Начальное требование Укрнафты (Коломойского) передать 9 млрд кубометров газа в качестве компенсации за потерянную прибыль. По предварительным данным, намечается мировое соглашение, и Коломойский «по большой и сильной» любви к Украине согласится замириться на 3,5 млрд. кубов.

Типа "ну ладна, дайте хоть чуть-чуть".

Вот просто душка.

И вы думаете, что об этом Зеленский кричал в пятницу на пресухе?

Говорил, "Ну все, звоню Баканову пусть сделает что-нибудь с этим чертом?".

Нет, Владимир Александрович в одно предложение подтвердил, что дело сложное и нужно договариваться.

А значит, перед наступлением зимы Бородатой бабушке Зеленского достанется из хранилищ государства большая часть запасов газа.

А Вовик не против. Он, конечно, скажет: где я, а где суд? Но ведь мы все знаем.

Просто Вова с олигархами борется, никогда ему разбираться, что там у партнера по бизнесу.

А вообще там скоро будет еще и раздел Укрнафты. Государство словно хочет забрать свою долю и сказать коломойскому "гудбай".

Но развод (и в смысле развода, и в смысле развод лахов) планируется непростой.

Проинформированные люди говорят, что Коломошка хочет забрать себе все нефтяные активы компании, составляющие более 70% от общей совокупности активов Укрнафты, а государству оставить только газовые, составляющие менее 30% и проблемные в плане экологии и все оборудование еще советское.

Как в "Веселье в Малиновке":

- это мне, это опять мне. А это тебя, такой фасончик я не ношу. Попандопуло, короче.

Завтра будет суд. Ну или соглашение сторон. Если выиграет Коломойский, вопросов борьбы с олигархами не будет.

Будет только вопрос: какой откат?

И как он распределен между Витренко, Ермаком и самим Зеленским?

Потому что по нынешним ценам на газ — барыш бабушки это будет где-то 3,5 миллиарда гривен.

Красивый кусочек. Надо Игорь Валеричу с лоббистами поделиться.