Вова ж з олігархами бореться, ніколи йому розбиратися, що там у партнера по бізнесу - Віктор Бобиренко
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Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко
Зеленський, канєшна, великий борець з олігархами.
Але є ньюанси.
Ось, наприклад, завтра, 29 листопада, відбудеться суд за позовом Укрнафти проти Нафтогазу.
Обидві компанії державні.
Але якщо Нафтогаз на 100% належить державі, то в Укрнафті державі належить лише контрольний пакет у 51% (власник акцій Нафтогаз). А ще 40% зокрема належать ІгорьВалєрічу Коломойському.
Але при цьому — менеджмент у фірмі чомусь від Коломойського. І всю компанію ІгарьВалєріч вважає своїм активом.
Так ось, дві державні компанії "судяться".
Ще в далеких 2000-х державна компанія Нафтогаз змусила державну компанію Укрнафта продавати газ по зниженим цінам.
Ну і ІгорьВалєріч обідився.
Він навіть подавався в Стокгольмський арбітраж, але програв.
Але в часи лютої і безкомпромісної боротьби Зеленського з олігархами Нафтогаз зненацька став готовий підписати мирову угоду.
Початкова вимога Укрнафти (Коломойського) — передати 9 млрд. кубометрів газу, як компенсацію за втрачений прибуток. За попередніми даними, намічається мирова угода, і Коломойський «з бальшой і сільнай" любві до України погодиться замиритися на на 3,5 млрд. кубів.
Типу "ну ладна, дайте хоч чуть-чуть".
От просто душка.
І ви думаєте що про це Зеленський кричав у пʼятницю на пресухі?
Казав, "Ну всьо, звоню Баканову хай зробить шось із цим чортом?".
Ні, Володимир Олександрович в одне речення підтвердив, що справа складна і треба домовлятися.
А значить — перед настанням зими Бородатій бабушці Зеленського дістанеться зі сховищ держави велика частка запасів газу.
А Вовік не протів. Він звичайно скаже — де я а де суд? Але ж ми все знаємо.
Просто Вова ж з олігархами бореться, ніколи йому розбиратися, що там у партнера по бізнесу.
А взагалі там скоро буде ще і поділ Укрнафти. Держава наче хоче забрати свою частку і сказати Коломойському "гудбай".
Але развод ( і в сенсі розлучення, і в сенсі развод лахов) планується непростий.
Поінформовані люди кажуть, що Коломошка хоче забрати собі всі нафтові активи компанії, які складають понад 70% від загальної сукупності активів Укрнафти, а державі залишити лише газові, які становлять менше 30% і є проблемними в плані екології і все обладнання ще савєцьке.
Як у "Свадьба в Маліновкє":
- ето мнє, ето опять мнє. А ето тєбє, такой фасончік я нє нашу. Попандопуло, карочє.
Завтра буде суд. Ну чи угода сторін. Якщо виграє Коломойський, питань щодо боротьби з олігархами не буде.
Буде лише питання: який відкат?
І як він розподілений між Вітренком, Єрмаком і самим Зеленським?
Бо за нинішніми цінами на газ — бариш бабушки це буде десь 3,5 мільярди гривень.
Гарний шматочок. Треба ІгарьВалєрічу з лобістами поділитися.
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