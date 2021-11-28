Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко

Зеленський, канєшна, великий борець з олігархами.

Але є ньюанси.

Ось, наприклад, завтра, 29 листопада, відбудеться суд за позовом Укрнафти проти Нафтогазу.

Обидві компанії державні.

Але якщо Нафтогаз на 100% належить державі, то в Укрнафті державі належить лише контрольний пакет у 51% (власник акцій Нафтогаз). А ще 40% зокрема належать ІгорьВалєрічу Коломойському.

Але при цьому — менеджмент у фірмі чомусь від Коломойського. І всю компанію ІгарьВалєріч вважає своїм активом.

Так ось, дві державні компанії "судяться".

Ще в далеких 2000-х державна компанія Нафтогаз змусила державну компанію Укрнафта продавати газ по зниженим цінам.

Ну і ІгорьВалєріч обідився.

Він навіть подавався в Стокгольмський арбітраж, але програв.

Але в часи лютої і безкомпромісної боротьби Зеленського з олігархами Нафтогаз зненацька став готовий підписати мирову угоду.

Початкова вимога Укрнафти (Коломойського) — передати 9 млрд. кубометрів газу, як компенсацію за втрачений прибуток. За попередніми даними, намічається мирова угода, і Коломойський «з бальшой і сільнай" любві до України погодиться замиритися на на 3,5 млрд. кубів.

Типу "ну ладна, дайте хоч чуть-чуть".

От просто душка.

І ви думаєте що про це Зеленський кричав у пʼятницю на пресухі?

Казав, "Ну всьо, звоню Баканову хай зробить шось із цим чортом?".

Ні, Володимир Олександрович в одне речення підтвердив, що справа складна і треба домовлятися.

А значить — перед настанням зими Бородатій бабушці Зеленського дістанеться зі сховищ держави велика частка запасів газу.

А Вовік не протів. Він звичайно скаже — де я а де суд? Але ж ми все знаємо.

Просто Вова ж з олігархами бореться, ніколи йому розбиратися, що там у партнера по бізнесу.

А взагалі там скоро буде ще і поділ Укрнафти. Держава наче хоче забрати свою частку і сказати Коломойському "гудбай".

Але развод ( і в сенсі розлучення, і в сенсі развод лахов) планується непростий.

Поінформовані люди кажуть, що Коломошка хоче забрати собі всі нафтові активи компанії, які складають понад 70% від загальної сукупності активів Укрнафти, а державі залишити лише газові, які становлять менше 30% і є проблемними в плані екології і все обладнання ще савєцьке.

Як у "Свадьба в Маліновкє":

- ето мнє, ето опять мнє. А ето тєбє, такой фасончік я нє нашу. Попандопуло, карочє.

Завтра буде суд. Ну чи угода сторін. Якщо виграє Коломойський, питань щодо боротьби з олігархами не буде.

Буде лише питання: який відкат?

І як він розподілений між Вітренком, Єрмаком і самим Зеленським?

Бо за нинішніми цінами на газ — бариш бабушки це буде десь 3,5 мільярди гривень.

Гарний шматочок. Треба ІгарьВалєрічу з лобістами поділитися.