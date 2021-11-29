Нас запомнят как страну ужасных платьев и пустых вендинговых автоматов - Анна Ковальчук
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Журналистка Анна Ковальчук об Украине на всемирной выставке Expo
Ну что ж. Давайте проработаем, так сказать, эту травму. Наши на "Экспо".
Я обременена слишком большим количеством социальных связей в госсекторе, чтобы не взвешивать сейчас слова, но положение таково, коллеги, что я не могу дать вам даже обмана.
Скажу сразу, без ужимок и прыжков: это ужасно.
Если бы наш павильон был книгой, он был бы детективом Дарьи Донцовой.
Если бы он был хорошим вкусом, он был бы роликом Разумкова.
Если б он был политическими перспективами, он был бы партией "Слуга Народа".
Если бы он участвовал в конкурсе нелепостей, то занял бы второе место, но это только потому, что переплюнуть покушение на Рому Лещенко невозможно.
Это прям очень, очень плохо.
Попередники, выбив еще в 2018-м для Украины на будущем "Экспо" мегакозырное место, оказали косоруким преемникам максимально медвежью услугу.
По соседству расположен великолепный павильон Великобритании, который создает невыигрышный фон для нашей избушки и формирует готовый мем формата «до» и «после».
По другую сторону — Визиторс центр, в который постоянный огромный поток посетителей и откуда тоже открывается отличный вид на наш гордый сруб, стимулируя порыв чисто на удивлении зайти внутрь.
Но экстерьер — это лучшее (я без иронии), что есть у нашего павильона.
Перейдем к наполнению.
Ну, в том, что будут колоски, полагаю, никто ж не сомневался? Докладываю: как положено, прям на входе. Б***ь, ну почему Египту хватило вкуса не построиться в виде пирамиды, а вы, суууу… судари, в миллионный раз эксплуатируете пшеницу? Откуда такое стремление к пошлости?
Дальше сидит большой серебристый мужик, чье назначение смутно, и под стеночкой стоят две черные фигуры — манекены на спортивном. Подружаня, которой я сбросила фотку, окрестила их Стыд и Грусть. Тут же рядом, без видимой связи с происходящим — трактор-шерп.
К этому моменту посетитель уже достаточно ох**л, чтобы подняться на второй этаж.
Опять же — мы ж понимаем, что люди которые эксплуатируют колоски, не обойдутся без Шевченко? Не обошлись. Кобзарь на месте, воплощен художественным выжиганием — но что это за мужик и почему он тут висит — покрыто мраком.
Ну и тут начинается свальный грех: жуткие платья в пол с блесточками и перьями, какая-то электроника, инфраструктурный макет, QR-код, с которого ведет на непонятный отель. Готово, вы великолепны.
И — тадам — "Дия".
Вот тут у меня и пригорело до небес и продолжает пылать.
На весь мир мы хвастаемся тем, что умеем цифровать документы.
Е, с**а, малятко.
Кого вы хотите этим впечатлить? Посетителей, у которых арендованный павер-банк только что подключился к их банковскому счету и автоматически списывает плату в зависимости от времени пользования?
Или на которых полчаса назад на входе навели телефон и за секунду связали их фото со всеми ID, включая визовые данные?
Я прошла несколько десятков павильонов и богатых, и бедных, и очень бедных стран, но ни в одном не опустились до того, чтоб выставлять в качестве национальной достопримечательности паспорт.
Наверху ресторан «Мальвы» с котлетой по-киевски за 450 гривен. Йой, най буде.
Уже спускаясь и натыкаясь от стыда на стены, я получила последний удар.
Под лестницей стоит вендинговый автомат со снеками.
И это, надо признать, прям хорошая идея — предложить посетителям попробовать наше основное конкурентное преимущество.
Органику там, ягоды, молоко, пусть даже булочки из столь дорогой организаторам пшеницы.
Но он пустой.
Спрашиваю: А че ж пустой? Закончились продукты (хотя утро) или из-за COVID бан на продажу еды?
Оказалось, он изначально пустой. Стоит просто как оборудование.
Так нас и запомнят.
Страна ужасных платьев и пустых вендинговых автоматов.
P.S. Полагаю, очевидно, что уровень культурного интеллекта у всех разный и мой не эталон, так что искренние симпатии к избушке могут иметь место. В конце-концов у нас свободная страна.
P.P.S. Также понятно, что нет никакой объективной реальности, и все всегда личное мнение. Просто мое:
- честное;
- хорошо изложено.
P.P.P.S. Не хотелось бы застрять в жанре "все г**но", тем более что это далеко не так, да и виноватых искать — дело зряшное, но все же. Почему после павильона Перу хочется срочно поехать в Перу — пить сок из фиолетовой кукурузы, а после украинского захотелось только поскорее убраться подальше? И почему упущен оплаченный шанс раз в пять лет показать Украину миру такой, какой мы сами себя видим или какой хотим видеть, а показаны нагромождением странных разрозненных элементов без какой-либо идеи?
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