Журналистка Анна Ковальчук об Украине на всемирной выставке Expo

Ну что ж. Давайте проработаем, так сказать, эту травму. Наши на "Экспо".

Я обременена слишком большим количеством социальных связей в госсекторе, чтобы не взвешивать сейчас слова, но положение таково, коллеги, что я не могу дать вам даже обмана.

Скажу сразу, без ужимок и прыжков: это ужасно.

Если бы наш павильон был книгой, он был бы детективом Дарьи Донцовой.

Если бы он был хорошим вкусом, он был бы роликом Разумкова.

Если б он был политическими перспективами, он был бы партией "Слуга Народа".

Если бы он участвовал в конкурсе нелепостей, то занял бы второе место, но это только потому, что переплюнуть покушение на Рому Лещенко невозможно.

Это прям очень, очень плохо.

Попередники, выбив еще в 2018-м для Украины на будущем "Экспо" мегакозырное место, оказали косоруким преемникам максимально медвежью услугу.

По соседству расположен великолепный павильон Великобритании, который создает невыигрышный фон для нашей избушки и формирует готовый мем формата «до» и «после».

По другую сторону — Визиторс центр, в который постоянный огромный поток посетителей и откуда тоже открывается отличный вид на наш гордый сруб, стимулируя порыв чисто на удивлении зайти внутрь.

Но экстерьер — это лучшее (я без иронии), что есть у нашего павильона.

Перейдем к наполнению.

Ну, в том, что будут колоски, полагаю, никто ж не сомневался? Докладываю: как положено, прям на входе. Б***ь, ну почему Египту хватило вкуса не построиться в виде пирамиды, а вы, суууу… судари, в миллионный раз эксплуатируете пшеницу? Откуда такое стремление к пошлости?

Дальше сидит большой серебристый мужик, чье назначение смутно, и под стеночкой стоят две черные фигуры — манекены на спортивном. Подружаня, которой я сбросила фотку, окрестила их Стыд и Грусть. Тут же рядом, без видимой связи с происходящим — трактор-шерп.

К этому моменту посетитель уже достаточно ох**л, чтобы подняться на второй этаж.

Опять же — мы ж понимаем, что люди которые эксплуатируют колоски, не обойдутся без Шевченко? Не обошлись. Кобзарь на месте, воплощен художественным выжиганием — но что это за мужик и почему он тут висит — покрыто мраком.

Ну и тут начинается свальный грех: жуткие платья в пол с блесточками и перьями, какая-то электроника, инфраструктурный макет, QR-код, с которого ведет на непонятный отель. Готово, вы великолепны.

И — тадам — "Дия".

Вот тут у меня и пригорело до небес и продолжает пылать.

На весь мир мы хвастаемся тем, что умеем цифровать документы.

Е, с**а, малятко.

Кого вы хотите этим впечатлить? Посетителей, у которых арендованный павер-банк только что подключился к их банковскому счету и автоматически списывает плату в зависимости от времени пользования?

Или на которых полчаса назад на входе навели телефон и за секунду связали их фото со всеми ID, включая визовые данные?

Я прошла несколько десятков павильонов и богатых, и бедных, и очень бедных стран, но ни в одном не опустились до того, чтоб выставлять в качестве национальной достопримечательности паспорт.

Наверху ресторан «Мальвы» с котлетой по-киевски за 450 гривен. Йой, най буде.

Уже спускаясь и натыкаясь от стыда на стены, я получила последний удар.

Под лестницей стоит вендинговый автомат со снеками.

И это, надо признать, прям хорошая идея — предложить посетителям попробовать наше основное конкурентное преимущество.

Органику там, ягоды, молоко, пусть даже булочки из столь дорогой организаторам пшеницы.

Но он пустой.

Спрашиваю: А че ж пустой? Закончились продукты (хотя утро) или из-за COVID бан на продажу еды?

Оказалось, он изначально пустой. Стоит просто как оборудование.

Так нас и запомнят.

Страна ужасных платьев и пустых вендинговых автоматов.

P.S. Полагаю, очевидно, что уровень культурного интеллекта у всех разный и мой не эталон, так что искренние симпатии к избушке могут иметь место. В конце-концов у нас свободная страна.

P.P.S. Также понятно, что нет никакой объективной реальности, и все всегда личное мнение. Просто мое:

- честное;

- хорошо изложено.

P.P.P.S. Не хотелось бы застрять в жанре "все г**но", тем более что это далеко не так, да и виноватых искать — дело зряшное, но все же. Почему после павильона Перу хочется срочно поехать в Перу — пить сок из фиолетовой кукурузы, а после украинского захотелось только поскорее убраться подальше? И почему упущен оплаченный шанс раз в пять лет показать Украину миру такой, какой мы сами себя видим или какой хотим видеть, а показаны нагромождением странных разрозненных элементов без какой-либо идеи?