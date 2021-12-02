Как обычно происходят перевороты - Роман Шрайк
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Президент мимоходом сообщает о перевороте. Больше ничего не происходит.
Как обычно происходят перевороты:
Страна просыпается, а у руля новая власть.
или
Страна просыпается, а те, кто начал совершать переворот, потерпели неудачу и задержаны.
или
Спецслужбы заявляют, что предотвратили переворот в зародыше, виновные арестованы.
как происходит переворот в украине:
Президент мимоходом сообщает о перевороте. больше ничего не происходит.
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