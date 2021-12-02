Президент мимоходом сообщает о перевороте. Больше ничего не происходит.

Как обычно происходят перевороты:

Страна просыпается, а у руля новая власть.

или

Страна просыпается, а те, кто начал совершать переворот, потерпели неудачу и задержаны.

или

Спецслужбы заявляют, что предотвратили переворот в зародыше, виновные арестованы.

как происходит переворот в украине:

Президент мимоходом сообщает о перевороте. больше ничего не происходит.