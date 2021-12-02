Укр

Как обычно происходят перевороты - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
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На "государственный переворот" в Киеве пришли около 3 тыс. человек Новость обновлена 02 декабря 2021, 12:49
На "государственный переворот" в Киеве пришли около 3 тыс. человек

Президент мимоходом сообщает о перевороте. Больше ничего не происходит.

Как обычно происходят перевороты:

Страна просыпается, а у руля новая власть.

или

Страна просыпается, а те, кто начал совершать переворот, потерпели неудачу и задержаны.

или

Спецслужбы заявляют, что предотвратили переворот в зародыше, виновные арестованы.

как происходит переворот в украине:

Президент мимоходом сообщает о перевороте. больше ничего не происходит.

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Теги:
#Украина #Киев #Президент #Переворот #Владимир Зеленский
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