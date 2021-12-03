Главред "Цензора" Юрий Бутусов заявляет, что его возмущение на пресс-марафоне с Зеленским было спровоцировано ложью и оскорблениями, которыми бросался глава госудрства в его адрес и против украинских военнослужащих — сотрудников ГУР МО

Сегодня буду на Свободе слова, чтобы публично заявить следующее:

1. Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции и только перед гражданами и коллегами, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил про Зеленского правду и про его окружение правду. И скажу о действиях президента ещё больше.

2. Мое возмущение было спровоцировано ложью и оскорблениями, которыми бросался господин Зеленский против меня и против украинских военнослужащих — сотрудников ГУР МО. Зеленский заявил, что я первым опубликовал видео удара Байрактара 26 октября и якобы вследствие этого погибли украинские воины. Меня до глубины души оскорбило такое обвинение. 8 лет все что я делал было направлено на помощь украинской армии, и такое ничем не обоснованное оскорбление от главы государства, вызвало у меня гнев. Я заставлю господина Зеленского отвечать за эту ложь в суде, и заплатить моральный ущерб, который пойдёт на помощь нашим воинам. Буду доказывать свою невиновность и враньё Зеленского. Покажу доказательства, которые любой может найти в интернете.

3. Я по прежнему уверен, что провал спецоперации связан с российской агентурой в офисе президента, которая там сохраняется, и лучшее доказательство — почти нулевые результаты наших спецопераций против России. Предполагать наличие крота основания есть. Расскажу о том, что теперь изменилось в связи с делом Вагнергейта, и буду защищать наших разведчиков, которые участвовали в целом ряде наших проваленных спецопераций, в захвате вагнеровцев и атаке на Изоляцию, и были несправедливо уволены, и при этом опозорены на всю страну.

4. Расскажу об уголовном деле, которое незаконно открыло против меня ДБР и об отсутствии каких-либо следственных действий. Буду подавать в суд на незаконные действия руководства ДБР, которое открыло по дело по статье 437 "ведение агрессивной войны", но не открыла такое дело, например, против Путина. Требую, чтобы меня вызвали на допрос и чтобы несли ответственность за свои незаконные действия. Скажу также о готовности представить пояснения по видео с гаубицей Комиссии по журналистской этике.

Не знаю, сколько у меня будет времени, но пишу сразу, чтобы определить повестку.