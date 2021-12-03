Головред "Цензора" Юрій Бутусов заявляє, що його обурення на прес-марафоні із Зеленським було спровоковане брехнею та образами, якими кидався президент на його адресу та проти українських військовослужбовців – співробітників ГУР МО

Сьогодні буду на Свободі слова, щоб публічно заявити таке:

1. Я вибачаюсь перед громадянами України за свої емоції на пресконференції та прояв неповаги до президента України, якого обрали українські громадяни. А також за те, що обмежив можливості своїх колег поставити запитання. Вибачаюсь лише за емоції і лише перед громадянами та колегами, але сенс моїх слів був правильний, і я жодного слова не відмовляюся, я говорив про Зеленського правду та про його оточення правду. І скажу про дії президента ще більше.

2. Моє обурення було спровоковане брехнею та образами, якими кидався пан Зеленський проти мене та проти українських військовослужбовців – співробітників ГУР МО. Зеленський заявив, що я першим опублікував відео удару Байрактара 26 жовтня і нібито через це загинули українські воїни. Мене до глибини душі образило таке звинувачення. 8 років усе, що я робив, було спрямоване на допомогу української армії, і така нічим не обґрунтована образа від глави держави, викликала в мене гнів. Я примушу пана Зеленського відповідати за цю брехню в суді, і заплатити моральну шкоду, яка піде на допомогу нашим воїнам. Доводитиму свою невинність і брехню Зеленського. Покажу докази, які будь-хто може знайти в інтернеті.

3. Я, як і раніше, впевнений, що провал спецоперації пов’язаний з російською агентурою в офісі президента, яка там зберігається, і найкращий доказ — майже нульові результати наших спецоперацій проти Росії. Припускати наявність крота основи є. Розповім про те, що тепер змінилося у зв’язку зі справою Вагнергейта, і захищатиму наших розвідників, які брали участь у цілій низці наших провалених спецоперацій, у захопленні вагнерівців та атаці на Ізоляцію, і були несправедливо звільнені, і при цьому опоганені на всю країну.

4. Розповім про кримінальну справу, яка незаконно відкрила проти мене ДБР та про відсутність будь-яких слідчих дій. Подаватиму до суду на незаконні дії керівництва ДБР, яке розпочало справу за статтею 437 "ведення агресивної війни", але не відкрило таку справу, наприклад, проти Путіна. Вимагаю, щоб мене викликали на допит і щоб відповідали за свої незаконні дії. Скажу також про готовність подати пояснення щодо відео з гаубицею Комісії з журналістської етики.

Не знаю, скільки в мене буде часу, але пишу одразу, щоб визначити повістку.