Основатель и президент Украинского аналитического центра (УАЦ) Александр Охрименко напомнил, почему в Советском Союзе люди заводили детей.

ООН зафиксировала самый низкий в мире коэффициент рождаемости в мире за последние 30 лет, а скоро станет еще ниже, так считают специалисты.

Может помните, когда в прошлом году ввели жесткий карантин, было много разговоров, что это приведет к росту рождаемости. НЕ СРАБОТАЛО. Наоборот рождаемость в мире даже снизилась. Понятно, что в Африке и Латинской Америке и отдельных странах Азии рождаемость зашкаливает, хотя там нет никакого жесткого карантина. А вот в ЕС и США, а за одно в России и Украине только уменьшается. В мире формируется новое общество людей, когда рождения ребенка действительно планируется, а не является случайностью и очень часто молодые люди не спешат иметь детей, потому, что считают что нужно с начала сделать карьеру или свой бизнес, отдохнуть и погулять, а уже потом подумать о будущем. Мир поменялся, а вы это еще не заметили.

Чем выше доходы у населения, тем меньше рождается детей. Самое большое количество детей рождается в странах, где самые низкие доходы, а вот в высокоразвитых странах, наоборот, доходы растут, а количество детей уменьшается и даже карантины не помогают.

А теперь пару слов о СССР.

Действительно рождаемость в СССР была выше чем сейчас, даже в УССР. Потому что была ужасная нищета и часто детей заводили, чтобы было кому работать. Были всегда разговоры, что потом в старости дети будет содержать родителей

Но в СССР была еще одна ФИШКА, которая стимулировала рождаемость — квартира. Помните в фильме "Маленькая Вера" брат сказал Вере, что ее родили только ради квартиры. Это действительно горькая правда времен СССР. Очень многие родители не хотели детей, они им были не нужны, они ими не занимались и относились очень пренебрежительно. В СССР если у Вас семья 2 человека и нет детей, то в лучшем случае могли рассчитывать только на однокомнатную квартиру (если Вы были не членом ЦК КПСС, они могли все). Если у Вас есть хотя бы один ребенок значит получите двухкомнатную, а если двое, то трехкомнатную или двухкомнатную. Было правило, если двое детей одного пола, то только плюс одна комната, но если дети разнополые то давали две комнаты. Поэтому были случаи, что рожали третьего, тогда точно было трехкомнатная. Вот так это было.