Засновник та президент Українського аналітичного центру (УАЦ) Олександр Охріменко нагадав, чому у Радянському Союзі люди заводили дітей.

ООН зафіксувала найнижчий у світі коефіцієнт народжуваності у світі за останні 30 років, а незабаром стане ще нижчим, так вважають фахівці.

Може, пам’ятайте, коли минулого року ввели жорсткий карантин, було багато розмов, що це призведе до зростання народжуваності. Не спрацювало. Навпаки народжуваність у світі навіть знизилася. Зрозуміло, що в Африці та Латинській Америці та окремих країнах Азії народжуваність зашкалює, хоча там немає жодного жорсткого карантину. А от у ЄС та США, а заодно у Росії та Україні лише зменшується. У світі формується нове суспільство людей, коли народження дитини дійсно планується, а не є випадковістю і дуже часто молоді люди не поспішають мати дітей, тому що вважають, що потрібно перш за все зробити кар’єру чи свій бізнес, відпочити та погуляти, а вже потім подумати про майбутнє. Світ помінявся, а це ви ще не помітили.

Чим вищі доходи у населення, тим менше народжується дітей. Найбільша кількість дітей народжується в країнах, де найнижчі доходи, а ось у високорозвинених країнах, навпаки, доходи зростають, а кількість дітей зменшується і навіть карантин не допомагають.

А тепер кілька слів про СРСР.

Справді народжуваність у СРСР була вищою ніж зараз, навіть в УРСР. Тому що було жахливі злидні і часто дітей заводили, щоб було кому працювати. Були завжди розмови, що потім у старості діти утримуватимуть батьків

Але в СРСР була ще одна ФІШКА, яка стимулювала народжуваність – квартира. Пам’ятайте у фільмі "Маленька Віра" брат сказав Вірі, що її народили лише заради квартири. Це справді гірка правда часів СРСР. Дуже багато батьків не хотіли дітей, вони їм були не потрібні, вони не займалися ними і ставилися дуже зневажливо. У СРСР якщо у Вас сім’я 2 особи і немає дітей, то в кращому разі могли розраховувати лише на однокімнатну квартиру (якщо Ви були не членом ЦК КПРС, вони могли б все). Якщо у Вас є хоча б одна дитина, значить отримайте двокімнатну, а якщо двоє, то трикімнатну або двокімнатну. Було правило, якщо двоє дітей однієї статі, то лише плюс одна кімната, але якщо діти різностатеві, то давали дві кімнати. Тому були випадки, що народжували третю, тоді точно була трикімнатна. Оце так це було.