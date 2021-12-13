10 вредных советов, как прожить несчастливую жизнь - Софья Пхаладзе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
Психолог Софья Пхаладзе рассказала, как сделать свою жизнь несчастной. Прочитайте эти вредные советы и сделайте наоборот
Итак, вот десять советов, как прожить несчастливую жизнь.
1. Оборачиваться на других и смотреть, как они живут и делать так же.
2. Как только появляется внутреннее желание, сразу же опровергать его, потому что НАДО делать иначе.
3. Как только появляются страхи сразу их подавлять и продолжать с ними жить.
4. Не рисковать.
5. Стараться не пробовать новое.
6. Идти только по тем тропам, которые изведаны. Потому что неизведанное — это страшно (а страх мы подавляем, как вы помните).
7. Каждое свое действие проверять на то, как это будет выглядеть в глазах других.
8. Если что-то не так, то искать виноватых во внешнем мире.
9. Считать, что комфорт других людей гораздо важнее, чем вы, ваше тело, желание и все, что касается вас.
10. Не действовать самостоятельно, а ждать пока мир что-то даст. А если не даст — обидеться на него и устроить бойкот.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-