Психолог Софья Пхаладзе рассказала, как сделать свою жизнь несчастной. Прочитайте эти вредные советы и сделайте наоборот

Итак, вот десять советов, как прожить несчастливую жизнь.

1. Оборачиваться на других и смотреть, как они живут и делать так же.

2. Как только появляется внутреннее желание, сразу же опровергать его, потому что НАДО делать иначе.

3. Как только появляются страхи сразу их подавлять и продолжать с ними жить.

4. Не рисковать.

5. Стараться не пробовать новое.

6. Идти только по тем тропам, которые изведаны. Потому что неизведанное — это страшно (а страх мы подавляем, как вы помните).

7. Каждое свое действие проверять на то, как это будет выглядеть в глазах других.

8. Если что-то не так, то искать виноватых во внешнем мире.

9. Считать, что комфорт других людей гораздо важнее, чем вы, ваше тело, желание и все, что касается вас.

10. Не действовать самостоятельно, а ждать пока мир что-то даст. А если не даст — обидеться на него и устроить бойкот.