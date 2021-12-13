Укр

10 вредных советов, как прожить несчастливую жизнь - Софья Пхаладзе

Автор
Софья Пхаладзе Софья Пхаладзе
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Несчастный человек никогда не пробует новое Новость обновлена 13 декабря 2021, 15:38
Несчастный человек никогда не пробует новое

Психолог Софья Пхаладзе рассказала, как сделать свою жизнь несчастной. Прочитайте эти вредные советы и сделайте наоборот

Итак, вот десять советов, как прожить несчастливую жизнь.

1. Оборачиваться на других и смотреть, как они живут и делать так же.

2. Как только появляется внутреннее желание, сразу же опровергать его, потому что НАДО делать иначе.

3. Как только появляются страхи сразу их подавлять и продолжать с ними жить.

4. Не рисковать.

5. Стараться не пробовать новое.

6. Идти только по тем тропам, которые изведаны. Потому что неизведанное — это страшно (а страх мы подавляем, как вы помните).

7. Каждое свое действие проверять на то, как это будет выглядеть в глазах других.

8. Если что-то не так, то искать виноватых во внешнем мире.

9. Считать, что комфорт других людей гораздо важнее, чем вы, ваше тело, желание и все, что касается вас.

10. Не действовать самостоятельно, а ждать пока мир что-то даст. А если не даст — обидеться на него и устроить бойкот.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Психология #Счастье #Блог #Семейное счастье
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Днепр
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Категория
После столкновения с пешеходами авто протаранило дорожный знак, дерево и электроопору
Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
"Мне не стыдно за работу": Гогилашвили после скандала сделал заявление (фото)
Дата публикации
Категория
NK (Настя Каменских) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Перелет бизнес-классом, виски и жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских