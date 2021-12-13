Психолог Софія Пхаладзе розповіла, як зробити своє життя нещасним. Прочитайте ці шкідливі поради та зробіть навпаки

Отже, ось десять порад, як прожити нещасливе життя.

1. Обертатися на інших і дивитися, як вони живуть і робити так само.

2. Щойно з’являється внутрішнє бажання, відразу ж відмовлятися від нього, тому що ТРЕБА робити інакше.

3. Як тільки з’являються страхи, відразу їх придушувати і продовжувати з ними жити.

4. Не ризикувати.

5. Намагатися не пробувати нове.

6. Іти тільки тими стежками, які вивчені. Тому що незвідане — це страшно (а страх ми пригнічуємо, як ви пам’ятаєте).

7. Кожну свою дію перевіряти на те, як це виглядатиме очима інших.

8. Якщо щось не так, то шукати винних у зовнішньому світі.

9. Вважати, що комфорт інших людей набагато важливіший, ніж ви, ваше тіло, бажання і все, що стосується вас.

10. Не діяти самостійно, а чекати поки що світ щось дасть. А якщо не дасть — образитись на нього та влаштувати бойкот.