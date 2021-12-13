10 шкідливих порад, як прожити нещасливе життя - Софья Пхаладзе
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Психолог Софія Пхаладзе розповіла, як зробити своє життя нещасним. Прочитайте ці шкідливі поради та зробіть навпаки
Отже, ось десять порад, як прожити нещасливе життя.
1. Обертатися на інших і дивитися, як вони живуть і робити так само.
2. Щойно з’являється внутрішнє бажання, відразу ж відмовлятися від нього, тому що ТРЕБА робити інакше.
3. Як тільки з’являються страхи, відразу їх придушувати і продовжувати з ними жити.
4. Не ризикувати.
5. Намагатися не пробувати нове.
6. Іти тільки тими стежками, які вивчені. Тому що незвідане — це страшно (а страх ми пригнічуємо, як ви пам’ятаєте).
7. Кожну свою дію перевіряти на те, як це виглядатиме очима інших.
8. Якщо щось не так, то шукати винних у зовнішньому світі.
9. Вважати, що комфорт інших людей набагато важливіший, ніж ви, ваше тіло, бажання і все, що стосується вас.
10. Не діяти самостійно, а чекати поки що світ щось дасть. А якщо не дасть — образитись на нього та влаштувати бойкот.
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