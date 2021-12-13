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10 шкідливих порад, як прожити нещасливе життя - Софья Пхаладзе

Автор
Софья Пхаладзе Софья Пхаладзе
Дата публікації
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Нещасна людина ніколи не пробує нове Новина оновлена 13 грудня 2021, 15:38
Нещасна людина ніколи не пробує нове

Психолог Софія Пхаладзе розповіла, як зробити своє життя нещасним. Прочитайте ці шкідливі поради та зробіть навпаки

Отже, ось десять порад, як прожити нещасливе життя.

1. Обертатися на інших і дивитися, як вони живуть і робити так само.

2. Щойно з’являється внутрішнє бажання, відразу ж відмовлятися від нього, тому що ТРЕБА робити інакше.

3. Як тільки з’являються страхи, відразу їх придушувати і продовжувати з ними жити.

4. Не ризикувати.

5. Намагатися не пробувати нове.

6. Іти тільки тими стежками, які вивчені. Тому що незвідане — це страшно (а страх ми пригнічуємо, як ви пам’ятаєте).

7. Кожну свою дію перевіряти на те, як це виглядатиме очима інших.

8. Якщо щось не так, то шукати винних у зовнішньому світі.

9. Вважати, що комфорт інших людей набагато важливіший, ніж ви, ваше тіло, бажання і все, що стосується вас.

10. Не діяти самостійно, а чекати поки що світ щось дасть. А якщо не дасть — образитись на нього та влаштувати бойкот.

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Теги:
#Психологія #Щастя #Блог #Сімейне щастя
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