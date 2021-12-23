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В Эмиратах нет выборов, но есть безлимитные экономические свободы. И местные иностранцы согласны с таким подходом - Роман Бочкала

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Роман Бочкала Роман Бочкала
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В Эмиратах нет выборов, но есть безлимитные экономические свободы. И местные иностранцы согласны с таким подходом

Украинский журналист Роман Бочкала поделился своими впечатлениями от пребывания в ОАЭ.

Эмиратом Дубай руководят шесть семей. Вдали от шумных небоскрёбов. И даже презрительно взирают на них из своего downtown, куда не пускают туристов.

Живут они в просторных, но довольно скромных домах. С открытыми воротами — для путников, как написано в Коране. Чтят свои традиции и ведут себя весьма скромно.

Если учесть их безграничные финансовые возможности. Они понимают, что всё держится на порядке. И не позволяют ни себе ни другим его нарушать.

А правила строгие. Здесь отсутствует политическая свобода как понятие. Выборов нет вообще. Зато безлимитные свободы экономические. И верховенство права.

В ОАЭ своё понимание демократии. В центре внимание не личность, а система. И что я заметил. Здешние иностранцы готовы это принимать. И соглашаться с отсутствием многих прав и свобод привычных им в родных странах.

Выходит, что успех государства, помноженный на благосостояние его жителей, лишает желания думать о политике. Ну или как минимум приводит к компромиссу.

Вот и возникает вопрос, почему мы, украинцы, все время думаем о политике? Политика это же инструмент изменений в обществе. Другими словами, если все хорошо — менять ничего не хочется. Равно как и наоборот. Отсюда вывод. Думать о политике — удел бедных. Ну и тех, кто с помощью политики желает обогатиться. За редким исключением…

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