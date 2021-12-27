Замглавы ЦИК Андрей Магера напомнил, что Россия не осталась в составе Советского союза.

Когда Путин говорит о распаде СССР, как о "величайшей геополитической катастрофе ХХ века", то почему-то его слова, как и слова его имперцев, еще и не соответствуют поступкам. И многое не поддается логике вообще.

Во-первых, что конкретного сделал "верный присяге" майор КГБ Путин против прекращения существования СССР 26 декабря 1991 года? Тихонько наблюдал. И, очевидно, подобных претензий не предъявлял Ельцину. Ибо страшно тогда было…

Напомню, что это не ребята из Чернигова, Одессы или Ужгорода, снимали с Кремля Государственный флаг СССР и поднимали там же аквафреш. Это делали истинные мокшане!

Во-вторых, почему сама Российская Федерация (а тогда РСФСР) не осталась в СССР? Ведь к тому времени нашлась хотя бы одна среднеазиатская союзная республика, которая согласилась остаться в Союзе и составить компанию для РФ. В конце концов далеко не все союзные республики провозгласили официально независимость. Я уже даже не говорю о том, что референдум о независимости проводило только меньшинство бывших союзных республик.

Из истории хорошо знаем, что Словения, Хорватия, Македония и Босния обрели независимость в 1991-1992 гг., но Югославия прекратила свое существование только в 2006 году. Потому что Сербия и Черногория тогда не собирались выходить.

В-третьих, кажется очень странным, по крайней мере на грани шизофрении, когда сейчас высшие органы власти Российской Федерации ставят под сомнение собственную государственность РФ, как полноправного субъекта международного права, так как сомневаются в легитимности прекращения существования СССР. Таких должностных лиц должны были судить по Уголовному кодексу РФ как государственную измену (России).

И это только три поднятых вопроса. А поднять можно гораздо больше…

Читайте также: Категория Блоги/мнения Советской культуры, о которой кричат фанаты СССР, никогда не было И режиссеры, и писатели, и музыканты, и даже эстрадные комики, которых фанаты СССР приводят как примеры "творцов советской культуры" — на самом деле создавали самые настоящие антисоветские произведения.