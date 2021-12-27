Заступник голови ЦВК Андрій Магера нагадав, що Росія не залишилася у складі Радянського союзу.

Коли Путін говорить про розпад СРСР, як про "найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття", то чомусь його слова, як і слова його імперців, вкотре не відповідають вчинкам. І багато чого не піддається логіці взагалі.

По-перше, що конкретного зробив "вірний присязі" майор КДБ Путін проти припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року? Тихенько спостерігав. І, очевидно, таких претензій не пред’являв Єльцину. Бо страшно тоді було…

Нагадаю, що це не хлопці з Чернігова, Одеси чи Ужгорода знімали з Кремля Державний прапор СРСР і піднімали там ж аквафреш. Це робили істінниє мокшанє!

По-друге, чому сама Російська Федерація (а тоді РРФСР) не залишилася в СРСР? Адже на той час знайшлася хоча б одна середньоазійська союзна республіка, яка погодилася залишитися в Союзі і скласти компанію для РФ. Зрештою, далеко не всі союзні республіки проголосили офіційно незалежність. Я вже навіть не кажу про те, що референдум про незалежність проводила лише меншість колишніх союзних республік.

З історії добре знаємо, що Словенія, Хорватія, Македонія і Боснія здобули незалежність у 1991-1992рр, але Югославія припинила своє існування лише 2006 року. Бо Сербія і Чорногорія тоді не мали наміру виходити.

По-третє, видається дуже дивним, принаймні на межі із шизофренією, коли зараз вищі органи влади Російської Федерації ставлять під сумнів власну державність РФ, як повноправного суб’єкта міжнародного права, бо сумніваються щодо легітимності припинення існування СРСР. Таких посадових осіб мали б судити за Кримінальним кодексом РФ як за державну зраду (Росії).

І це лише три підняті питання. А підняти можна набагато більше…

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Радянської культури, про яку кричать фанати СРСР, ніколи не було І режисери, і письменники, і музиканти, і навіть естрадні коміки, яких фанати СРСР наводять як приклади "творців радянської культури" — насправді створювали справжнісінькі антирадянські твори.