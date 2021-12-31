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Что делать, если ты одинок на Новый год - Алена Щербань

Автор
Алена Щербань Алена Щербань
Дата публикации
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Автор
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На Новый год проведи свой любимый ритуал
На Новый год проведи свой любимый ритуал

Чудо на Новый год нужно создавать собственными руками.

У Нового года есть своя полярность.

Именно под Новый год все обостряется и очень оттеняется. Все дефициты усиливаются: одиночество, недостаток сил, энергии, денег и все что хочется спрятать, всплывет на поверхность. Если ты одинок в этот период, ты особенно остро это заметишь.

Если у тебя нет сил сделать для себя чудо или сказку на Новый год, то этого по волшебству и не произойдет. Если быть смелым и не прятать от себя эту полярную часть, можно найти в ней опору.

Как же найти эту опору?

  • Если ты заранее понимаешь, что одинок на Новый год, то можешь позаботиться о себе. Например, можно найти компанию или присоединиться к массовым празднованиям возле городской елки.
  • Если ты хочешь чудес, подумай как эти чудеса можно создать в своей жизни. Подумай, что лично для тебя может создать эту магию и сказку, что именно создает в тебе состояние радости, счастья и праздника.
  • Может быть, это какой-то твой собственный маленький ритуал? Прогулки в парке, игра в снежки, катания на санках с горки или коньках. Это может быть все что угодно, но это дает тебе чувство беззаботности маленького ребенка.
  • Ты можешь создать свои правила праздника. Подумай, как ты можешь себя порадовать и провести этот праздник по своим правилам. Например, праздник без елки и лишних хлопот, но с прекрасным подарком для себя.
  • Вспомни, возможно это какие-то новогодние фильмы или мультфильмы, которые приносили тебе радость в детстве?
  • Возможно, это определенная или специфическая еда? Может это тот вкусный запах мандарин?
  • Подумай, какая одежда вызывает в тебе восторг или вдохновляет и делает твоё состояние более наполненным счастьем.
  • Пробуй создать атмосферу снаружи. Купи какие-то определенные предметы в квартиру, которые напоминают тебе о празднике. Поставь елку.

Сделай так, чтобы этот день отличался от всех других.

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#Психология #Новый год #Блог
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