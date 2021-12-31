Чудо на Новый год нужно создавать собственными руками.

У Нового года есть своя полярность.

Именно под Новый год все обостряется и очень оттеняется. Все дефициты усиливаются: одиночество, недостаток сил, энергии, денег и все что хочется спрятать, всплывет на поверхность. Если ты одинок в этот период, ты особенно остро это заметишь.

Если у тебя нет сил сделать для себя чудо или сказку на Новый год, то этого по волшебству и не произойдет. Если быть смелым и не прятать от себя эту полярную часть, можно найти в ней опору.

Как же найти эту опору?

Если ты заранее понимаешь, что одинок на Новый год, то можешь позаботиться о себе. Например, можно найти компанию или присоединиться к массовым празднованиям возле городской елки.

Если ты хочешь чудес, подумай как эти чудеса можно создать в своей жизни. Подумай, что лично для тебя может создать эту магию и сказку, что именно создает в тебе состояние радости, счастья и праздника.

Может быть, это какой-то твой собственный маленький ритуал? Прогулки в парке, игра в снежки, катания на санках с горки или коньках. Это может быть все что угодно, но это дает тебе чувство беззаботности маленького ребенка.

Ты можешь создать свои правила праздника. Подумай, как ты можешь себя порадовать и провести этот праздник по своим правилам. Например, праздник без елки и лишних хлопот, но с прекрасным подарком для себя.

Вспомни, возможно это какие-то новогодние фильмы или мультфильмы, которые приносили тебе радость в детстве?

Возможно, это определенная или специфическая еда? Может это тот вкусный запах мандарин?

Подумай, какая одежда вызывает в тебе восторг или вдохновляет и делает твоё состояние более наполненным счастьем.

Пробуй создать атмосферу снаружи. Купи какие-то определенные предметы в квартиру, которые напоминают тебе о празднике. Поставь елку.

Сделай так, чтобы этот день отличался от всех других.

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