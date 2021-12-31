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Що робити, якщо ти самотній на Новий рік - Альона Щербань

Автор
Альона Щербань Альона Щербань
Дата публікації
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Автор
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На Новий рік проведи свій улюблений ритуал Новина оновлена 31 грудня 2021, 12:27
На Новий рік проведи свій улюблений ритуал

Диво на Новий рік потрібно створювати власноруч.

Новий рік має свою полярність.

Саме під Новий рік все загострюється. Усі дефіцити посилюються: самотність, нестача сил, енергії, грошей і все, що хочеться сховати, спливе на поверхню. Якщо ти самотній у цей період, особливо гостро це помітиш.

Якщо в тебе немає сил зробити собі диво чи казку на Новий рік, то цього за помахом чарівної палички і не станеться. Якщо бути сміливим і не ховати від себе полярну частину, можна знайти в ній опору.

Як знайти цю опору?

  • Якщо ти заздалегідь розумієш, що самотній на Новий рік, то можеш подбати про себе. Наприклад, можна знайти компанію чи приєднатися до масових святкувань біля міської ялинки.
  • Якщо ти хочеш чудес, подумай, як ці чудеса можна створити у своєму житті. Подумай, що особисто для тебе може створити цю магію та казку, що саме створює в тебе стан радості, щастя та свята.
  • Може це якийсь твій власний маленький ритуал? Прогулянки в парку, гра в сніжки, катання на санках з гірки або ковзанах. Це може бути все, що завгодно, але це дає тобі почуття безтурботності маленької дитини.
  • Ти можеш створити правила свята. Подумай, як ти можеш порадувати себе і провести це свято за своїми правилами. Наприклад, свято без ялинки та зайвого клопоту, але з чудовим подарунком для себе.
  • Згадай, можливо, це якісь новорічні фільми чи мультфільми, які приносили тобі радість у дитинстві?
  • Можливо, це певна чи специфічна їжа? Може, це смачний запах мандарин?
  • Подумай, який одяг викликає в тобі захоплення чи надихає і робить твій стан більш наповненим щастям.
  • Спробуй створити атмосферу зовні. Купи якісь певні предмети у квартиру, які нагадують тобі про свято. Постав ялинку.

Зроби так, щоби цей день відрізнявся від усіх інших.

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Теги:
#Психологія #Новий рік #Блог
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