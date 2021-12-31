Що робити, якщо ти самотній на Новий рік - Альона Щербань
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Диво на Новий рік потрібно створювати власноруч.
Новий рік має свою полярність.
Саме під Новий рік все загострюється. Усі дефіцити посилюються: самотність, нестача сил, енергії, грошей і все, що хочеться сховати, спливе на поверхню. Якщо ти самотній у цей період, особливо гостро це помітиш.
Якщо в тебе немає сил зробити собі диво чи казку на Новий рік, то цього за помахом чарівної палички і не станеться. Якщо бути сміливим і не ховати від себе полярну частину, можна знайти в ній опору.
Як знайти цю опору?
- Якщо ти заздалегідь розумієш, що самотній на Новий рік, то можеш подбати про себе. Наприклад, можна знайти компанію чи приєднатися до масових святкувань біля міської ялинки.
- Якщо ти хочеш чудес, подумай, як ці чудеса можна створити у своєму житті. Подумай, що особисто для тебе може створити цю магію та казку, що саме створює в тебе стан радості, щастя та свята.
- Може це якийсь твій власний маленький ритуал? Прогулянки в парку, гра в сніжки, катання на санках з гірки або ковзанах. Це може бути все, що завгодно, але це дає тобі почуття безтурботності маленької дитини.
- Ти можеш створити правила свята. Подумай, як ти можеш порадувати себе і провести це свято за своїми правилами. Наприклад, свято без ялинки та зайвого клопоту, але з чудовим подарунком для себе.
- Згадай, можливо, це якісь новорічні фільми чи мультфільми, які приносили тобі радість у дитинстві?
- Можливо, це певна чи специфічна їжа? Може, це смачний запах мандарин?
- Подумай, який одяг викликає в тобі захоплення чи надихає і робить твій стан більш наповненим щастям.
- Спробуй створити атмосферу зовні. Купи якісь певні предмети у квартиру, які нагадують тобі про свято. Постав ялинку.
Зроби так, щоби цей день відрізнявся від усіх інших.
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