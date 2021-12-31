Диво на Новий рік потрібно створювати власноруч.

Новий рік має свою полярність.

Саме під Новий рік все загострюється. Усі дефіцити посилюються: самотність, нестача сил, енергії, грошей і все, що хочеться сховати, спливе на поверхню. Якщо ти самотній у цей період, особливо гостро це помітиш.

Якщо в тебе немає сил зробити собі диво чи казку на Новий рік, то цього за помахом чарівної палички і не станеться. Якщо бути сміливим і не ховати від себе полярну частину, можна знайти в ній опору.

Як знайти цю опору?

Якщо ти заздалегідь розумієш, що самотній на Новий рік, то можеш подбати про себе. Наприклад, можна знайти компанію чи приєднатися до масових святкувань біля міської ялинки.

Якщо ти хочеш чудес, подумай, як ці чудеса можна створити у своєму житті. Подумай, що особисто для тебе може створити цю магію та казку, що саме створює в тебе стан радості, щастя та свята.

Може це якийсь твій власний маленький ритуал? Прогулянки в парку, гра в сніжки, катання на санках з гірки або ковзанах. Це може бути все, що завгодно, але це дає тобі почуття безтурботності маленької дитини.

Ти можеш створити правила свята. Подумай, як ти можеш порадувати себе і провести це свято за своїми правилами. Наприклад, свято без ялинки та зайвого клопоту, але з чудовим подарунком для себе.

Згадай, можливо, це якісь новорічні фільми чи мультфільми, які приносили тобі радість у дитинстві?

Можливо, це певна чи специфічна їжа? Може, це смачний запах мандарин?

Подумай, який одяг викликає в тобі захоплення чи надихає і робить твій стан більш наповненим щастям.

Спробуй створити атмосферу зовні. Купи якісь певні предмети у квартиру, які нагадують тобі про свято. Постав ялинку.

Зроби так, щоби цей день відрізнявся від усіх інших.