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Растёт самовеличие Зеленского - такой себе семейный Путин - Юрий Романенко

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Юрий Романенко Юрий Романенко
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Владимир Зеленский выступал с речью более 20 минут Новость обновлена 01 января 2022, 13:17
Владимир Зеленский выступал с речью более 20 минут

Политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко оценил новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. По его мнению, он наследует Владимира Путина и демонстрирует предпочтительный формат власти.

Рождение семейного Путина

Нынешнее президентское обращение — это формат власти Зеленского к которой он тяготеет. Время обращения растёт, как растёт самовеличие Зеленского. Он возвышается над столом, за которым сидят безмолвные люди, чья функция кивать головой и всем своим видом демонстрировать "розчуленість" от слов главы государства. Это такой себе семейный Путин, когда пафоса много, но вместо гиперзвуковых ракет и компанией Байдена, приходится довольствоваться кое-каким собранным Ан-178 и Сергеем Бубкой.

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Теги:
#Владимир Путин #Новый год #Обращение #Владимир Зеленский
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