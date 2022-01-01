Растёт самовеличие Зеленского - такой себе семейный Путин - Юрий Романенко
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Политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко оценил новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. По его мнению, он наследует Владимира Путина и демонстрирует предпочтительный формат власти.
Рождение семейного Путина
Нынешнее президентское обращение — это формат власти Зеленского к которой он тяготеет. Время обращения растёт, как растёт самовеличие Зеленского. Он возвышается над столом, за которым сидят безмолвные люди, чья функция кивать головой и всем своим видом демонстрировать "розчуленість" от слов главы государства. Это такой себе семейный Путин, когда пафоса много, но вместо гиперзвуковых ракет и компанией Байдена, приходится довольствоваться кое-каким собранным Ан-178 и Сергеем Бубкой.
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