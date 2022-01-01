Політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко оцінив новорічне вітання президента Володимира Зеленського. На його думку, він успадковує Володимира Путіна і демонструє бажаний формат влади.

Народження сімейного Путіна

Нинішнє президентське звернення — це формат влади Зеленського, до якої він тяжіє. Час звернення зростає, як зростає самовелич Зеленського. Він височить над столом, за яким сидять безмовні люди, чия функція кивати головою та всім своїм виглядом демонструвати "розчуленість" від слів глави держави. Це такий собі сімейний Путін, коли пафосу багато, але замість гіперзвукових ракет і компанією Байдена, доводиться задовольнятися таким собі зібраним Ан-178 та Сергієм Бубкою.