Эксперт-политолог Юрий Романенко о роли бывшего президента Украины Петра Порошенко в современной ситуации в Украине и призывах встречать его по прилету в Украине.

Один из аргументов оправдания Порошенко по поводу Минска-2- "вы не знаете всех обстоятельств, это было следствие военных действий".

А я отвечу так. Хватит оправдывать Пороха. Порох ввел в практику постоянно брехать, вводя в заблуждение народ. Брехал про самую сильную армию, о 144 реформах и прочей лабуде, которую заливал в уши доверчивым хоббитам.

Как следствие, это породило самообман и иллюзии относительно того, кто мы есть и что мы реально можем. А самообман в условиях войны ведет к катастрофе, потому что мы не можем принимать правильные решения, потому что уверены, что ситуация лучше, чем есть на самом деле. Все начинается со лжи. Сначала мы обманываем сами себя, потом обманываем других, а потом нам никто не верит и мы оказываемся один на один у разбитого корыта. Вот в чем страшная суть произошедшего за 8 лет. Нужно перестать обманывать самим себя и назвать вещи тем, чем они являются. И тогда у нас появляется шанс изменить ситуацию в лучшую сторону.

Правда такова. Мы потерпели поражение в 2014 году, которое выразилось в конкретных территориальных потерях. Наше руководство было настолько нерешительным и продажным, что даже не ввело военное положение, что создало все последствующие цепочки деструктивных процессов. Вместо того, чтобы вести себя так, как ведет себя государство в условиях военной угрозы ( перестраивает свою оргуструктуру, перестраивает экономику, запускает программы обеспечения армии военной техникой, изымает собственность у врагов и прочая, прочая, прочая) мы все свели к постоянной болтовне и надеждам, что вот-вот кто-то там остановит Путина, Северный поток-2, Крымский мост. Вешали борды о коммерческих ценах на газ, как перемоге, а вот когда столкнулись с ценой в 3 тыс долларов за 1000 кубов, то начали чесать репу, что экономика помирает, как кит попавший на мель.

В сумме вся эта политика сейчас привела Украину на грань катастрофы. Мы один на один с Россией, без гарантий, без экономики, с демотивированным населением, большая часть которого ср*ть хотела на такое государство, которое его доит с утра до вечера. И продолжаем себя тешить какими-то иллюзиями в стиле Don't look up. Скажите, что еще должно произойти, какая комета должна упасть, какая атомная электростанция взорваться, какие области нужно потерять, чтобы Украина включила инстинкт самосохранения и начала трезво смотреть на мир и саму себя?

И вот, после всего этого, на 17 января нас призывают бежать в Жуляны, чтобы встретить этого брехуна, про@бавшего время, угробившего людей, разбазарившего ресурсы, армию, мову, веру и встречать его, внимание, как СПАСИТЕЛЯ. НУ НЕ Б@НУТЫЕ?