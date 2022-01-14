Кандидат медицинских наук и врач-гинеколог высшей категории рассказала, для чего женщине нужен секс.

Действительно ли необходимы половые отношения для женского здоровья?

Довольно часто на приеме слышу от своих пациенток фразу: "это у меня проблемы потому, что отсутствуют постоянные половые отношения"… Большинство интернет-изданий подтверждают эти опасения женщин, пугая нас появлением груды гинекологических, и не только заболеваний вследствие отсутствия регулярных сексуальных контактов.

Зачем женщине нужен секс?

для продолжения рода;

для удовольствия, да, именно во время полового контакта вырабатываются гормоны удовольствия.

Вот и все!

Потребность в достижении этих двух целей у всех разная. К примеру, не всем нужны дети сейчас, и не для всех людей, к счастью, секс является источником самого качественного удовольствия. Да, для людей с сильной половой конституцией это действительно важный источник удовольствия, и отсутствие контактов для таких людей является хроническим стрессом, но для тех, у кого слабая половая конституция, существуют многие другие способы порадовать себя и получить удовольствие.

Если рассматривать половой акт с физиологической стороны, то вследствие полового возбуждения происходит прилив крови к половым органам, после механической стимуляции которых происходит выброс веществ, вызывающих кратковременное чувство радости и счастья, после чего кровонаполнение половых органов снижается. Без приливов и отливов крови в органы малого таза у женщины ничего не "усыхает", не атрофируется, не возникают новые гинекологические заболевания и не ухудшается течение существующих болезней.

Не все, что нам навязывает социум, нужно воспринимать как аксиому и призыв к действию. Иногда отсутствие интимных отношений более полезно, чем их наличие как модная тенденция с непроверенным партнером или без эмоционального фона.

А вот появление навязчивых мыслей, которые доводят до безудержной потребности, действительно могут нанести ущерб здоровью женщины вследствие хронического стресса и привести к расстройствам менструального цикла.

Так что норм, сколько именно секса нужно, не существует, формально отсутствие половых контактов, равно как и их активное присутствие, не влияют на здоровье женщины.

Живите своей жизнью, наслаждайтесь и будьте счастливы!

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