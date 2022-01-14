Кандидат медичних наук та лікар-гінеколог вищої категорії розповіла, для чого жінці потрібен секс.

Чи дійсно необхідні статеві стосунки для жіночого здоров’я?

Доволі часто на прийомі чую від своїх пацієнток фразу: "це в мене проблеми тому, що відсутні постійні статеві стосунки"… Більшість Інтернет-видань підтверджують ці побоювання жінок, лякаючи нас появою купи гінекологічних, і не тільки, захворювань внаслідок відсутності регулярних сексуальних контактів.

Для чого жінці потрібен секс?

для продовження роду;

для задоволення, так, саме під час статевого контакту виробляються гормони задоволення.

Ось і все!

Потреба у досягненні цих двох цілей у всіх різна. Наприклад, не всім потрібні діти зараз, і не для всіх людей, на щастя, секс є джерелом самого якісного задоволення. Так, для людей з сильною статевою конституцією це дійсно важливе джерело задоволення, і відсутність контактів для таких людей є хронічним стресом, але для тих, у кого слабка статева конституція, існують багато інших способів порадувати себе та отримати задоволення.

Якщо розглядати статевий акт з фізіологічного боку, то внаслідок статевого збудження відбувається прилив крові до статевих органів, після механічної стимуляції яких відбувається викид речовин, які викликають короткочасне відчуття радості та щастя, після чого кровонаповнення статевих органів знижується. Без приливів та відливів крові до органів малого тазу в жінки нічого не "усихає", не атрофується, не виникають нові гінекологічні захворювання та не погіршується перебіг вже існуючих хвороб.

Тож не все, що нам нав‘язує соціум, потрібно сприймати як аксіому та заклик до дії. Інколи відсутність інтимних стосунків більш корисна, ніж їх наявність, як модна тенденція з неперевіреним партнером або без емоційного фону.

А ось поява нав‘язливих думок, які доводять до нестримної потреби, дійсно можуть зашкодити здоров‘ю жінки внаслідок хронічного стресу та привести до розладів менструального циклу.

Тож норм, скільки саме сексу потрібно, не існує, формально відсутність статевих контактів, так само як і їх активна присутність, не впливають на здоров‘я жінки.

Живіть своїм життям, насолоджуйтеся їм та будьте щасливі!

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