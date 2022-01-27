Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отреагировал на расстрел нацгвардейцев в Днепре.

У меня вопрос…

А каким образом внутрислужебное видео из оружейной комнаты расстрелянного караула НГУ (явно материал с весьма и весьма ограниченным доступом), важнейшее свидетельство в резонансном уголовном деле… уже спустя пару часов после самого события попадает в прокремлёвскую информационную помойку "страна.ua"… и ОЧЕНЬ активно начинает транслироваться в информационном поле Украины с просто таки феерическими комментариями, определениями и заголовками…?

Мне кажется Департаменту контрразведки СБУ и главному управлению ВБ МВД… стоило хотя бы поинтересоваться путями и методами "дрейфа" как говорится "свежайших" материалов по резонансному уголовному делу уже в первые часы случившегося… из недр системы МВД в откровенно вражеские информационные "источники".

Сдаётся мне, шановне панство, кто-то… или в нашем МВД или в нашей прокуратуре…достаточно активно подыгрывает Кремлю… причём, уже нифига не стесняясь…