А каким образом служебное видео из оружейной комнаты расстрелянного караула попало в СМИ? - Константин Машовец
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 839
Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отреагировал на расстрел нацгвардейцев в Днепре.
У меня вопрос…
А каким образом внутрислужебное видео из оружейной комнаты расстрелянного караула НГУ (явно материал с весьма и весьма ограниченным доступом), важнейшее свидетельство в резонансном уголовном деле… уже спустя пару часов после самого события попадает в прокремлёвскую информационную помойку "страна.ua"… и ОЧЕНЬ активно начинает транслироваться в информационном поле Украины с просто таки феерическими комментариями, определениями и заголовками…?
Мне кажется Департаменту контрразведки СБУ и главному управлению ВБ МВД… стоило хотя бы поинтересоваться путями и методами "дрейфа" как говорится "свежайших" материалов по резонансному уголовному делу уже в первые часы случившегося… из недр системы МВД в откровенно вражеские информационные "источники".
Сдаётся мне, шановне панство, кто-то… или в нашем МВД или в нашей прокуратуре…достаточно активно подыгрывает Кремлю… причём, уже нифига не стесняясь…
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-