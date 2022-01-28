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Все дергалки Путина по Украине легко читаются, они уже отработаны на Донбассе - Юрий Романенко

Автор
Юрий Романенко Юрий Романенко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Путин, Джо Байден Новость обновлена 28 января 2022, 09:11
Владимир Путин, Джо Байден

Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко рассказал, как Украине соскочить с крючка России и перестать воспринимать шантаж Путина.

Американцы сейчас с помощью Украины делают то, что Россия делает относительно Украины с помощью ОРДЛО, то есть выпускают кровь из кишок. Украина не может забрать ОРДЛО, потому что Россия имеет огромные ресурсы, чтобы не допустить окончательной победы Украины. И точно также, Россия не может забрать Украину, потому что ресурсы Запада намного больше, чем у России, чтобы не допустить ее окончательной победы. Это очень простая схема. И все дергалки Путина легко читаются. Поскольку они зеркально уже отработаны на ОРДЛО. Поэтому Украине надо развязаться с ОРДЛО, чтобы перестать воспринимать шантаж Путина. Мы так соскочим с крючка. А вот у Путина безвыходная ситуация. Ему, чтобы добиться своих целей надо войти в конфронтацию, где он не имеет шансов победить из-за ограниченности ресурсной базы. Вот наша диспозиция, которую мы должны понимать.

Нам нужно внести в Конституцию пункт, как в ФРГ был по поводу ГДР. И все. И всем сказать, что мы не собираемся сегодня атаковать ОРДЛО. И можем даже с ним иметь торговлю. Как ФРГ торговала с ГДР. Иметь отношения и так далее. Нам некуда спешить. Пусть издержки несет Россия.

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Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Владимир Путин #ОРДЛО
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