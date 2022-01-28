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Пишут о "самоубийстве" Вирчиса. Ну, как всегда… - Денис Казанский

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Денис Казанский Денис Казанский
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Владимир Вирчис и Владислав Мангер
Владимир Вирчис и Владислав Мангер

Украинский журналист и член делегации в ТКГ Денис Казанский отреагировал на смерть Вирчиса.

Вчера всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены".

Сегодня Вирчиса обнаружили мертвым. Пишут о "самоубийстве". Ну как обычно…

В прошлом Вирчиса и Мангера связывали дружеские отношения. Вирчис даже вступался за Мангера, когда его арестовали. И вот так кончилась эта дружба…

Сколько лет пугали украинцев донецкими бандитами. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина.

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Теги:
#Блог #Денис Казанский #Владимир Вирчис #Владислав Мангер
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