Пишут о "самоубийстве" Вирчиса. Ну, как всегда… - Денис Казанский
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Украинский журналист и член делегации в ТКГ Денис Казанский отреагировал на смерть Вирчиса.
Вчера всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены".
Сегодня Вирчиса обнаружили мертвым. Пишут о "самоубийстве". Ну как обычно…
В прошлом Вирчиса и Мангера связывали дружеские отношения. Вирчис даже вступался за Мангера, когда его арестовали. И вот так кончилась эта дружба…
Сколько лет пугали украинцев донецкими бандитами. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина.
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