Журналист Юрий Ларин рассказал, почему жители пограничных сел Украины говорят о том, что от России нет никакой угрозы.

Мощнейший баг информационной политики обнаружен. И на это нужно делать поправку.

Фиксил для съемочной группы итальянского общественного телевидения и никак не мог понять, почему же жители приграничных сел все, как один, твердят, что за поребриком живут такие точно люди, что не существует никакой опасности от россиян (хотя украинцы оккупированного Донбасса уже 8 лет как убедились в противоположном, это в принципе очевидно всем, но уже, к сожалению, неисправимо; да и сотня тысяч вооруженных боевиков на границе, речи Толстого с Жириновским уверенности в будущем мне не прибавляют).

Ясность нечаянно внес атаман локального козачьего (хотя он, конечно, считает, что кАзачьего) формирования.

Он, думая, что мы все иностранцы и не поймем подтекстов, возьми и скажи, что его "родители были завезены в Харьковскую область в 1933 году" (это цитата).

Да-да. Аккурат в только что остывшие хаты убитых Голодомором украинцев.

И таких в приграничье, по его же словам, 80% (восемьдесят, матьйо, процентов!). И всех их снимают иностранные коллеги. И транслируют их "адиннарот". Просто потому, что нужно снимать на границе. Картинка ведь.

То есть правнуки россиян, заселенных в хаты убитых голодом украинцев, теперь на весь мир говорят от имени украинцев! We f*cked ourselves, fellows!

И поэтому я огорчен проделанной мною работой. Хотя сделал для итальянских коллег все, что умел и мог. К сожалению, мне не хватило ума проанализировать все подтексты до выезда. Не повторяйте моей ошибки.

Почтеннейший Рефат Чубаров был прав, когда говорил об аналогичной ситуации с россиянами, которых заселили в дома депортированных кырымлы. Именно эти люди в итоге и помогли оккупировать мой Крым.