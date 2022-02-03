Журналіст Юрій Ларін розповів, чому мешканці прикордонних сіл України кажуть про те, що від Росії немає жодної загрози.

Найпотужніший баг інформаційної політики виявлено. І на це потрібно робити виправлення.

Фіксив для знімальної групи італійського громадського телебачення і ніяк не міг зрозуміти, чому ж жителі прикордонних сіл усі, як один, твердять, що за поребриком живуть такі точно люди, що не існує ніякої небезпеки від росіян (хоча українці окупованого Донбасу вже 8 років як переконалися) у протилежному, це в принципі очевидно всім, але вже, на жаль, невиправно, та й сотня тисяч озброєних бойовиків на кордоні, промови Толстого з Жириновським упевненості в майбутньому мені не додають).

Ясність ненароком вніс отаман локального козачого (хоча він, звичайно, вважає, що кАзацького) формування.

Він, думаючи, що ми всі іноземці та не зрозуміємо підтекстів, візьми та скажи, що його "батьки були завезені до Харківської області у 1933 році" (це цитата).

Так так. Якраз у щойно охололі хати вбитих Голодомором українців.

І таких у прикордонні, за його ж словами, 80% (вісімдесят, матьо, відсотків!). І їх усіх знімають іноземні колеги. І транслюють їхній "адіннарот". Просто тому, що слід знімати на кордоні. Адже картинка.

Тобто, правнуки росіян, заселених у хати вбитих голодом українців, тепер на весь світ говорять від імені українців! We f*cked ourselves, fellows!

І тому я засмучений виконаною мною роботою. Хоча зробив для італійських колег усе, що вмів і міг. На жаль, мені забракло розуму проаналізувати всі підтексти до виїзду. Не повторюйте моїх помилок.

Найповажніший Рефат Чубаров мав рацію, коли говорив про аналогічну ситуацію з росіянами, яких заселили до будинків депортованих киримли. Саме ці люди зрештою і допомогли окупувати мій Крим.