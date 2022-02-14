Украинский журналист, публицист и филолог-литературовед Павел Казарин о ситуации между Украиной и Россией

В 2014 году во время вторжения нашу страну спасли "распятые снегири".

Никакой иронии. Украину спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той экспертизы, которая может здраво оценить страну. Той, что адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего.

В нашу пользу сыграло то, что в России Украину расценивали как что-то с самого начала понятное и несложное. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте — в Москве это считали пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы.

Украину в России воспринимали в пределах советской дихотомии. Когда одна половина страны "такие же, как и мы, — что здесь обсуждать". А другая — "совсем не такие, как мы, — что здесь обсуждать". Никто не интересовался полутонами. Анализ подменили лозунгами. Экспертизу — патриотизмом.

И именно это помогло Украине.

Москва была убеждена, что Украина посыплется как карточный домик. Что все ее левобережье примет триколоры. Что восток и юг в едином порыве двинутся воевать за "русский мир".

Кремль не рассчитал волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не учел рождение политической нации, впитавшей тех, кто в этнический проект вписаться не мог. Для Москвы стал большой неожиданностью весь низовой порыв, который охватил Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала собственной вотчиной.

Она и не могла это учесть. Потому что для этого нужно было изучать Украину. Исследовать. Анализировать. Без глупых идеологем и бессмысленной самоуверенности. А если ваш поставщик информации об Украине — прокремлевский пропагандист, то у вас нет информации об Украине.

Впрочем, такие извращения там господствуют не только в отношении Украины. Помню, как вскоре после начала войны секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" рассказал всем, что Мадлен Олбрайт требовала отобрать у России Сибирь и Дальний Восток. Конечно, Мадлен Олбрайт ничего подобного не говорила. Этот фейк появился в 2006 году. Тогда "Российская газета" опубликовала интервью с отставным генералом Федеральной службы охраны Борисом Ратниковым. Он заявил, что его коллеги телепатически проникали в подсознание Мадлен Олбрайт, чтобы выяснить ее планы и замыслы. И, мол, во время этих сеансов они и узнали "Сибирь", "Дальний Восток" и планы Запада их отобрать.

Спустя девять лет эту конспирологическую чепуху начал повторять вслух секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Выяснилось, что кремлевское руководство смотрит российское телевидение. Что они превратились в "сагитированных агитаторов". Нет смысла надеяться, что за закрытыми дверями эти люди способны рассуждать разумно и трезво. Они искренне верят в то, над чем мы привыкли смеяться.

И чем дольше такое положение будет оставаться, тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности — тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение о "хунте" или "фашистах" — очередное подспорье для Киева.

Когда Кремль говорит об Украине глупости — то не опасен. Опасно, если он научится быть адекватным. А потому пусть живут распятые снегири!