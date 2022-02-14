Инвестиционный банкир Сергей Фурса очень доступно объяснил, зачем Украине нужен НАТО

"Украина не может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить Россию. Просто потому, что это не остановит Россию.

А может, даст только отсрочку на время. Но потом, когда Россия вернется, она будет находиться в более сильной позиции.

А мы в более слабой.

Вот и все.

Путь в НАТО не является причиной того, что Россия напала на нас. Это мы должны идти в НАТО, потому что Россия не признает права на существование независимой Украины и нападает. Вот в чем фишка. Причина и последствия здесь спутаны. Россия уже напала.

Поэтому нет смысла отказываться от стремления к поступлению. Это ничего не даст нам. А только продемонстрирует слабость. Россия же всегда чувствует слабость. Как хищник чувствует, что жертва больна и хилая и атакует. Как гопник, читающий по вашим глазам, что вы слабы и боитесь, и нападает. Как гиена, чувствующая запах крови. Поэтому и господин Пристайко уже возразил, что высказал этот тезис.

Путь в НАТО важен для Украины как путь. Да, мы не вступим туда в ближайшие годы. Это понятно. Но именно путь в НАТО делает нас сильнее. Именно путь к НАТО является стимулом, который заставляет нас меняться в сильную сторону. Осуществлять реформу. Адаптировать армию под самые лучшие стандарты. Да, это иногда выглядит как путь ради пути. Но это путь для более сильного будущего.

Когда к вам приходит враг, лучше встречать его вместе с сильными друзьями. И путь в НАТО есть залог того, что мы друзья. Когда Россия придет, когда она придет в следующий раз, не если, а когда она придет, мы должны быть более подготовлены. Как сейчас мы готовы лучше, чем в 2014 году. И готовы мы будем лучше, если у нас будут союзники. И отказываться от вступления в НАТО означает снизить вероятность, что союзники будут с нами.

Поэтому споры о том, стоит ли отказаться от вступления в НАТО, бессмысленны. Потому что люди, которые так говорят, что отказаться надо, либо работают на врага, либо выходят из ошибочного суждения, что поможет избавиться от агрессии России. Но болт. Это не поможет. Надо просто принять, что для России Украина – экзистенциальный враг. Ибо Империя не может вынести факт смерти своей. И пытается вернуться. И для этого им нужны мы. Поэтому с Путиным или без, с НАТО или без него, Россия будет атаковать. И они должны понимать, что мы готовы. Они должны знать, что цена нападения будет высокой. А с путём в НАТО мы просто будем готовы лучше. Ничего личного. Только безопасность".