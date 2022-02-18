У некоторых мужчин почему-то есть уверенность в том, что в базовых прошивках каждой дамы имеется и "материнский инстинкт", и "ген мытья унитазов".

Мужчина, воспитанный в стиле "все невесты будут за тобой бегать" переживает в своей жизни массу разочарований.

- Стадия первая. Вера в "паприродную" женщину, которой доставляет удовольствие все, что мужчине делать нудно, лениво или просто не хочется. Уверенность в том, что в базовых прошивках каждой дамы имеется и "материнский инстинкт", и "ген мытья унитазов", и огромное количество заботы, которое просто разорвет женщину изнутри, если она срочно кого-нибудь не обслужит. Женщины, не попадающие под это описание, конечно, иногда встречаются. Но мужчина еще верит, что это единичные случаи, исключения из правил, своеобразный брак при отливке деталей. А все остальные женщины сейчас как налетят!

- Стадия вторая. Вера в женщину "палюбви". Со временем, когда разочарование в женщинах накапливается, становится очевидным, что роль хранительницы семейного очага симпатична не каждой. А роль хранительницы домашнего "ничега" — так вообще никому. Большинство женщин все еще хотят от мужчины ухаживаний. А привлекательные женщины имеют довольно большой выбор из кандидатов. Однако где-то в глубине души мужчина продолжает надеяться на то, что женщина нужного ему бескорыстно-обслуживающего формата все же существует. А если конкретнее, то такой становится любая влюбленная женщина. Нужно только ее найти.

- Стадия третья. Вера в женщину из "правильного социума". Когда становится очевидным, что даже самая влюбленная женщина не готова долгое время проявлять заботу в одностороннем порядке, в голове эгоистичного гражданина появляются они. Женщины из "правильного социума". У всех этот социум разный, у кого-то он представлен романтичной сельской глубинкой, у кого-то – бедными развивающимися странами, у кого-то – патриархальными семьями, где женщин "держат в узде". Но смысл один – человек разочаровавшийся найти бессловесную наложницу с функциями мультиварки в ближайшем окружении, начинает смотреть по сторонам. В поисках лучшего мира, где все происходит правильно.

- Стадия четвертая. Вера в женщин-роботов. Эта стадия наступает тогда, когда гражданин пусть со скрипом, но начинает понимать: любая привезенная из "правильного мира" наложница рано или поздно адаптируется в нашем социуме, и упорхнет, только ее и видели. Поэтому приходится фантазировать о чем-то более надежном. Например, о женщинах-роботах, совмещающих в себе функции мультиварки, пылесоса, стиральной машины и кхм-кхм… жены. Пока в реальности доступна только последняя функция, и то на очень примитивном уровне. Но надежда умирает последней.

- Стадия пятая. Вера в технологическую катастрофу. А вот на тот момент, когда становится очевидным: даже самая примитивная женщина-кукла стоит неоправданно дорого, до изобретения искусственного интеллекта можно и не дожить, обычные женщины измельчали и разучились любить, а привезенные из глуши пейзанки не слишком бескорыстны – вот тогда и остается последняя соломинка. Последний оплот эгоизма – мечты о технологической катастрофе. Вот в этот момент, якобы, и наступит время триумфа. Вот тогда и выйдет "корзиночка" из тени, и развернется во всю свою молодецкую мощь, круша врагов и добывая мамонтов… А беззащитные слабые женщины побегут к нему под крыло.

А правда – она незамысловатая. Умение встретить свою женщину с работы горячим ужином ценится сегодня выше, чем гипотетическое умение добыть мамонта, когда мир рухнет. А реальный вклад в общий быт избавляет от необходимости ехать за моря за правильной невестой. Не говоря уже о технологических катастрофах, которые должны произойти только для того, чтобы какой-нибудь петя, наконец, занялся сексом.

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