У деяких чоловіків чомусь є впевненість у тому, що в базових прошивках кожної жінки є і "материнський інстинкт", і "ген миття унітазів".

Чоловік, вихований у стилі "всі наречені будуть за тобою бігати", переживає у своєму житті масу розчарувань.

– Стадія перша. Віра в "паприродну" жінку, якій приносить задоволення все, що чоловікові робити нудно, ліниво або просто не хочеться. Впевненість у тому, що в базових прошивках кожної жінки є і "материнський інстинкт", і "ген миття унітазів", і безліч турботи, яка просто розірве жінку зсередини, якщо вона терміново когось не обслужить. Жінки, які не підпадають під цей опис, звичайно, іноді зустрічаються. Але чоловік ще вірить, що це поодинокі випадки, виняток з правила, своєрідний брак при відливанні деталей. А решта жінок зараз як налетять!

– Стадія друга. Віра в жінку "палюбові". Згодом, коли розчарування у жінках накопичується, стає очевидним, що роль хранительки сімейного вогнища симпатична не кожній. А роль хранительки домашнього "нічогища" — то взагалі нікому. Більшість жінок все ще хочуть від чоловіка залицянь. А привабливі жінки мають досить великий вибір із кандидатів. Проте десь у глибині душі чоловік продовжує сподіватися на те, що жінка потрібного йому безкорисливо-обслуговуючого формату все ж таки існує. А якщо конкретніше, то такою стає будь-яка закохана жінка. Потрібно лише її знайти.

– Стадія третя. Віра у жінку з "правильного соціуму". Коли стає очевидним, що навіть найзакоханіша жінка не готова довгий час піклуватися в односторонньому порядку, в голові егоїстичного громадянина з’являються вони. Жінки із "правильного соціуму". У всіх цей соціум різний, у когось він представлений романтичною сільською глибинкою, у когось – бідними країнами, що розвиваються, у когось – патріархальними сім’ями, де жінок "тримають у вузді". Але сенс один – людина, яка розчарувалася знайти безсловесну наложницю з функціями мультиварки в найближчому оточенні, починає дивитися на всі боки. У пошуках найкращого світу, де все відбувається правильно.

– Стадія четверта. Віра в жінок-роботів. Ця стадія настає тоді, коли громадянин нехай зі скрипом, але починає розуміти: будь-яка привезена з "правильного світу" наложниця рано чи пізно адаптується в нашому соціумі, і впорхне, тільки її бачили. Тому доводиться фантазувати про щось надійніше. Наприклад, про жінок-роботів, що поєднують функції мультиварки, пилососа, пральної машини і кхм-кхм ... дружини. Поки що насправді доступна лише остання функція, і то на дуже примітивному рівні. Але надія вмирає останньою.

– Стадія п’ята. Віра у технологічну катастрофу. А ось на той момент, коли стає очевидним: навіть найпримітивніша жінка-лялька коштує невиправдано дорого, до винаходу штучного інтелекту можна і не дожити, звичайні жінки подрібніли і розучилися любити, а привезені з глушини пейзанки не надто безкорисливі – ось тоді і залишається остання соломинка. Останній оплот егоїзму – мрії про технологічну катастрофу. Ось у цей момент, нібито, і настане час тріумфу. Отоді й вийде "кошик" із тіні, і розгорнеться на всю свою молодецьку міць, ламаючи ворогів і добуваючи мамонтів... А беззахисні слабкі жінки побіжать до нього під крило.

А правда – вона нехитра. Уміння зустріти свою жінку з роботи гарячою вечерею цінується сьогодні вище, ніж гіпотетичне вміння здобути мамонта, коли світ звалиться. А реальний внесок у загальний побут позбавляє необхідності їхати за моря за правильною нареченою. Не кажучи вже про технологічні катастрофи, які мають статися лише для того, щоб якийсь петя нарешті зайнявся сексом.

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