Конечная цель Московии – это полный демонтаж и переустройство Украины - Николай Белесков
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Заместитель директора Института мировой политики, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков указал на ошибку при реакции на решение Путина по ОРДЛО
Мне кажется, что посполитые совершают большую ошибку, когда в тезисах оккупанта Кремля концентрируются на признании "ЛДНР" на исходе.
99% речи оккупанта Кремля — две сквозные темы — Украина как failed state и Украина как экзистенциальная угроза для Московии. Иногда было ощущение, что вот-вот и это человекообразное существо скажет: "Исходя из всего вышеизложенного и особенно второго (угрозы) действуем на опережение".
Исходя из того, что сказал оккупант Кремля, конечная цель Московии – это полный демонтаж и переустройство Украины на условиях, как им это выгодно. Одним словом, никакого сосуществования — только противостояние полному покорению или уничтожению.
Поэтому сейчас самое время говорить с партнерами об усилении Украины. Плюс, самим думать, как наращивать обороноспособность.
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