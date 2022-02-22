Укр

Конечная цель Московии – это полный демонтаж и переустройство Украины - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Конечная цель Московии – это полный демонтаж и переустройство Украины Новость обновлена 22 февраля 2022, 00:25

Заместитель директора Института мировой политики, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков указал на ошибку при реакции на решение Путина по ОРДЛО

Мне кажется, что посполитые совершают большую ошибку, когда в тезисах оккупанта Кремля концентрируются на признании "ЛДНР" на исходе.

99% речи оккупанта Кремля — две сквозные темы — Украина как failed state и Украина как экзистенциальная угроза для Московии. Иногда было ощущение, что вот-вот и это человекообразное существо скажет: "Исходя из всего вышеизложенного и особенно второго (угрозы) действуем на опережение".

Исходя из того, что сказал оккупант Кремля, конечная цель Московии – это полный демонтаж и переустройство Украины на условиях, как им это выгодно. Одним словом, никакого сосуществования — только противостояние полному покорению или уничтожению.

Поэтому сейчас самое время говорить с партнерами об усилении Украины. Плюс, самим думать, как наращивать обороноспособность.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Владимир Путин #ОРДЛО #Николай Белесков
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс
Новости России
Путин официально введет войска на Донбасс
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс
Путин официально введет войска на Донбасс
Дата публикации
Категория
Россия пошла на беспрецедентный шаг и, вероятно, введет на Донбасс свои войска
Путин признал "ЛНР"-"ДНР": что это значит и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Джо Байден
У Байдена рассказали, чем ответят на признание Путиным "ЛДНР"
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин выдвинул ультиматум властям Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Мариуполь в желто-голубом цвете
В России замахнулись на Мариуполь: что говорят в городе о войне и признании "ДНР"