Заступник директора Інституту світової політики, головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вказав на помилку при реакції на рішення Путіна щодо ОРДЛО

Мені здається, що посполиті роблять велику помилку, коли в тезах окупанта Кремля концентруються на визнанні "ЛДНР" під кінець.

99% промови окупанта Кремля — це дві наскрізні теми — Україна як failed state та Україна як екзистенційна загроза для Московії. Інколи було відчуття, що ось-ось і ця людиноподібна істота скаже: "Виходячи із всього вище сказаного і особливо другого (загрози) діємо на випередження".

Виходячи із того, що сказав окупант Кремля, кінцева ціль Московії — це повний демонтаж і перелаштування України на умовах, як їм це вигідно. Одним словом, ніякого співіснування — лише протистояння до повного підкорення чи знищення.

Тому зараз саме час говорити із партнерами про посилення України. Плюс, самим думати, як нарощувати обороноздатність.

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