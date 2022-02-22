Укр

Путин ид*от. Теперь даже Запад вынужден снять розовые очки и отреагировать санкциями - Наталья Радина

Автор
Наталья Радина Наталья Радина
Дата публикации
Читати українською
Автор
140
Путин ид*от. Теперь даже Запад вынужден снять розовые очки и отреагировать санкциями Новость обновлена 22 февраля 2022, 01:03

Белорусская журналистка, главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина резко прокомментировала решение России касательно ОРДЛО и обращение Путина, в частности, его слова об историческом прошлом Украины

Путин ид*от. Он официально признал оккупированными территории Украины, которые и так были им оккупированы с 2014 года. Теперь все юридически настолько ясно и прозрачно, что даже Запад вынужден снять розовые очки и отреагировать санкциями. К тому же кремлевский карлик так утомил всех своими шантажом и угрозами, что уже реально хочется "вломить" как следует.

Международная поддержка Путина демонстрирует список союзников на случай войны: оккупированные Южная Осетия, Абхазия, Чечня, Куба, Никарагуа, хуситы Йемена. Завтра, конечно, еще самозванец Лукашенко что-то просипит, если придёт в сознание.

Об "исторической" части речи Путина даже нечего говорить. Старая песня колхозника Лукашенко о Ленине, лампочке и белорусской государственности. Сейчас Путин повторяет этот бред об Украине.

Два старых маразматика в предчувствии скоро конца.

С войной или без войны оба окажутся на свалке.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Владимир Путин #Наталья Радина
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс
Новости России
Путин официально введет войска на Донбасс
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс
Путин официально введет войска на Донбасс
Дата публикации
Категория
Россия пошла на беспрецедентный шаг и, вероятно, введет на Донбасс свои войска
Путин признал "ЛНР"-"ДНР": что это значит и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Джо Байден
У Байдена рассказали, чем ответят на признание Путиным "ЛДНР"
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин выдвинул ультиматум властям Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Мариуполь в желто-голубом цвете
В России замахнулись на Мариуполь: что говорят в городе о войне и признании "ДНР"