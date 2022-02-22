Белорусская журналистка, главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина резко прокомментировала решение России касательно ОРДЛО и обращение Путина, в частности, его слова об историческом прошлом Украины

Путин ид*от. Он официально признал оккупированными территории Украины, которые и так были им оккупированы с 2014 года. Теперь все юридически настолько ясно и прозрачно, что даже Запад вынужден снять розовые очки и отреагировать санкциями. К тому же кремлевский карлик так утомил всех своими шантажом и угрозами, что уже реально хочется "вломить" как следует.

Международная поддержка Путина демонстрирует список союзников на случай войны: оккупированные Южная Осетия, Абхазия, Чечня, Куба, Никарагуа, хуситы Йемена. Завтра, конечно, еще самозванец Лукашенко что-то просипит, если придёт в сознание.

Об "исторической" части речи Путина даже нечего говорить. Старая песня колхозника Лукашенко о Ленине, лампочке и белорусской государственности. Сейчас Путин повторяет этот бред об Украине.

Два старых маразматика в предчувствии скоро конца.

С войной или без войны оба окажутся на свалке.

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