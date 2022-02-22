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Путін ід*от. Тепер навіть Захід змушений зняти рожеві окуляри та відреагувати санкціями - Наталія Радіна

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Наталія Радіна Наталія Радіна
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Путін ід*от. Тепер навіть Захід змушений зняти рожеві окуляри та відреагувати санкціями Новина оновлена 22 лютого 2022, 01:03

Білоруська журналістка, головна редакторка видання "Хартія’97" Наталія Радіна різко прокоментувала рішення Росії щодо ОРДЛО та звернення Путіна, зокрема, його слова про історичне минуле України

Путін ід*от. Він офіційно визнав окупованими території України, які й так були ним окуповані з 2014 року. Тепер все юридично настільки ясно і прозоро, що навіть Захід змушений зняти рожеві окуляри та відреагувати санкціями. До того ж кремлівський карлик так стомив усіх своїми шантажем і погрозами, що вже реально хочеться "вломити" як слід.

Міжнародна підтримка Путіна демонструє список союзників у разі війни: окуповані Південна Осетія, Абхазія, Чечня, Куба, Нікарагуа, хусити Ємену. Завтра, звичайно, ще самозванець Лукашенко щось просипить, якщо прийде до тями.

Про "історичну" частину промови Путіна навіть нічого говорити. Стара пісня колгоспника Лукашенка про Леніна, лампочку та білоруську державність. Зараз Путін повторює цю маячню про Україну.

Два старі маразматики в передчутті незабаром кінця.

З війною або без війни обоє опиняться на звалищі.

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Теги:
#Україна #Володимир Путін #Наталія Радіна
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