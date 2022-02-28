Фотограф Владимир Шурубура о сопротивлении, которое украинцы оказывают россиянам во время войны

Украинцы — наиболее парадоксальная нация.

В мирное время — грызутся между собой чуть ли не до смерти по любому поводу.

В военное время проявляют неслыханное единство на всех уровнях.

В мирное время — наплодят такое количество политических партий, что сами в них путаются.

В военное время — резко переходят на однопартийную систему управления государством, идеология которой довольно проста — существование суверенной Украины.

В мирное время — выглядят немного бестолково и убаюкивающе миролюбиво.

В военное время — проявляют такой высокий уровень боевой победы и мастерства, что удивляется весь мир.

И это не нужно прописывать как нормативно-правовую базу в законодательстве. Эти два режима нашего существования, мирный и военный, запечатлены на генетическом уровне каждого из нас.

Где еще власть и народ могут так объединиться? Где еще полиция учит граждан, как правильно делать "коктейли молотова" или, как теперь — "бандеровское смузи"?

Путин хотел денацификации, а получил такой всплеск национализма и единения украинцев всех национальностей, которого не было до сих пор. Он хотел защитить русскоязычных, а получил обратный эффект: русскоязычных начинает тошнить от всего русского. Украинского русскоговорящего воина так допекла Россия, что он, отражая нашествие орды, обещает себе перейти на общение на украинском языке, как закончится война.

Украине удалось объединить весь цивилизованный мир вокруг себя. Украинский вопрос стал теперь еще одним маркером адекватности. Ценой собственной крови, тысяч жизней украинских воинов и мирных жителей мы вскрыли гнойник российской империи. Показали миру ее настоящее безобразное лицо. Мы вызвали на себя всю ярость и истерику жалкого карлика, готового устелить землю трупами своих и наших людей, ради преступной цели поработить могущественную украинскую нацию. Мы показали всем, что Россия — это страна-фейк! С вымышленным могуществом, украденной историей, вымышленными новостями и обезображенной действительностью.

Мы показали, насколько правда сильнее тотальной лжи. Мы снова высоко подняли все человеческие идеалы и нравственные ценности, которые весь мир уже давно растоптал в жажде наживы. Мы показываем, чуть ли не в прямом эфире, как светлые намерения, большое сердце, любовь к родине и ярость на врагов способны творить чудеса.

Эта война — это не только новая страница истории Украины. Это совершенно новая страница мировой истории. В один ряд с удивительными и неочевидными, по своему результату, военными конфликтами, вроде шестидневной войны в Израиле 1967 года или нападения советской России на Финляндию 1939 года, становится теперь эта наша, действительно Отечественная, война с Россией за нашу Независимость.

Мир с изумлением наблюдает, как могучий Голиаф уже третий день никак не может одолеть Давида. Как стойко наша Украина защищает себя. Мы — Фермопилы и 300 спартанцев нашего времени.

Да, мы получили разнообразное современное вооружение и продолжаем его получать. И мы благодарны каждой стране, которая нам в этом помогла и поддержала. Но без мужества наших воинов, без их военного таланта, без силы духа — это просто железо. Глубокая благодарность каждому украинскому воину. Слава нашим Вооруженным Силам!

Я всем сердцем поддерживаю президента, который сделал просто невероятное – объединил всех внутри страны и извне. Все руководство страны, во время, пожалуй, самого большого за всю нашу историю вызова, сумело соединиться с народом в удивительной синергии. Я обеими руками поддерживаю все инициативы нашей власти о предоставлении нам членства в НАТО или Евросоюзе. Это все очень правильно, независимо от того предоставят ли нам это членство или нет. Правильно, что президент и вся власть понимают, что такое историческое окно возможностей нашего народа бывает раз в сто лет, если не реже.

Мы знаем свои проблемы и должны научиться объективно оценивать свои преимущества. Нам следует раз и всегда избавиться от комплекса неполноценности.

Пусть эта война станет нашим перерождением, очищением и фундаментальной перестройкой национального самоосознания. Украинцы! Посмотрите на себя, как вы все невероятны! Чего вам еще нужно, что больше верить в себя? Чтобы гордиться тем, что ты часть великого народа? Чтобы гордо носить в своем сердце желто-голубое знамя? Пусть это время сменит нас всех и каждого в частности!