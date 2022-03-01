Укр

Путин понимает, что проиграл войну. Вот и бесится - Борислав Береза

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Борислав Береза Борислав Береза
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Путин агонизирует из-за сложившейся ситуации Новость обновлена 01 марта 2022, 07:58
Путин агонизирует из-за сложившейся ситуации

Политолог Борислав Береза о том, как ни один из планов Владимира Путина так и не воплотился в жизнь

Сначала Путин хотел нас быстро захватить. Не получилось. Теперь он хочет нас уничтожить. Не получится. Потом он захочет избежать ответственности за все совершенное. Надо будет не дать ему такую возможность. В любом случае, в истории России появилась новая позорная страница — проигранная война с Украиной. Потому что войну они уже проиграли. И Путин это понимает. Потому так и бесится.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Борислав Береза
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