Политолог Борислав Береза о том, как ни один из планов Владимира Путина так и не воплотился в жизнь

Сначала Путин хотел нас быстро захватить. Не получилось. Теперь он хочет нас уничтожить. Не получится. Потом он захочет избежать ответственности за все совершенное. Надо будет не дать ему такую возможность. В любом случае, в истории России появилась новая позорная страница — проигранная война с Украиной. Потому что войну они уже проиграли. И Путин это понимает. Потому так и бесится.