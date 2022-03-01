Путин понимает, что проиграл войну. Вот и бесится - Борислав Береза
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1305
Политолог Борислав Береза о том, как ни один из планов Владимира Путина так и не воплотился в жизнь
Сначала Путин хотел нас быстро захватить. Не получилось. Теперь он хочет нас уничтожить. Не получится. Потом он захочет избежать ответственности за все совершенное. Надо будет не дать ему такую возможность. В любом случае, в истории России появилась новая позорная страница — проигранная война с Украиной. Потому что войну они уже проиграли. И Путин это понимает. Потому так и бесится.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-