Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала о вероятной судьбе Владимиру Путина

То, что Путин примет решение атаковать Украину в ближайшие дни, я предсказывал "Телеграфу" 23 февраля.

И 24 февраля агрессор, действительно, начал открытое вторжение.

А 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Для меня остался не понятным состав нашей делегации. Тогда как со стороны РФ, как сами россияне говорят, были люди, которые ничего не решают (а некоторых даже называют политическими фриками), мы отправляем своего министра обороны.

Отсутствие на переговорах серьезных представителей со стороны России говорит о том, что она не рассматривала эту встречу как инструмент поиска путей прекращения войны.

В итоге было сказано, что в ближайшее время состоится следующий раунд. А до этого Россия продолжит военное давление. Будет пытаться захватить города, взять которые не получается — Харьков, Киев. А потом диктовать ультиматум, который Кремль выставил ранее и продолжает продвигать. Нейтральный статус Украины, "денацификация", признание Крыма российским. Мы отметаем этот и прочий бред, требуя прекращения огня и выведения российских войск с территории Украины.

Было понятно, что тут договориться невозможно. И непонятно, о чем они там говорили пять часов. Тем более, что, подчеркиваю, делегации не имели право принимать какие-то решения. Всё это больше напоминало консультации.

При этом выражение "когда говорят дипломаты — пушки молчат" не оправдалось, потому что прямо во время этих переговоров-консультаций Россия вела массированные обстрелы украинских городов. А едва они завершились — нанесли еще и ракетные удары по городам в районе Киеве — Бровары, Васильков.

То есть, россияне всячески демонстрируют, что к переговорам относятся несерьезно.

Единственный плюс этой встречи в том, что она в очередной раз продемонстрировала — Украина реально хочет мира, а Россия — нет.

При том, что Россия уже начинает пожинать катастрофические последствия этого вторжения. Обвал рубля, раскручивающаяся инфляция, закрытие для россиян цивилизованных стран — лишь цветочки. Думаю, до самих граждан РФ это начнет доходить где-то через неделю. Но "сносить" Путина они вряд ли будут готовы. Тем более, что он, по некоторым данным, прячется где-то в бункере на Урале.

А вот "дворцовый переворот" вполне возможен. Это в традициях России. И это сейчас в интересах олигархов, стремительно теряющих свое состояние.

Но до Путина еще надо добраться…

Ну, а нам — свое делать. Воевать за свою страну на всех фронтах.