Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина присоединилась к дискуссии на тему психического состояния кровавого диктатора владимира путина

Мировые элиты опять заговорили о психическом здоровье Путина. Опасаются, что длительная ковидная изоляция сильно превратила хладнокровного и расчетливого Vlad в нервнобольного.

Ну что ж, характер этих изменений нетрудно смоделировать.

1. Отсутствие обратной связи.

Путину и в лучшие времена никто не перечил, укрепляя в нем веру, что он красавчик и всех переиграл, а в бункере доступ к нему получило и вовсе ограниченное число людей, отобранных со всей тщательностью и с единственной целю — гарантировать безопасность и неприкосновенность. Фактически его окружали не люди, а функции, зеркала, которые только и могли, что отражать бесконечно его собственные оценки и мнения.

2. Информационная изоляция.

Всем известно, что Путин "листает интернет" и таким образом черпает информацию об окружающем мире. Бумажный интернет да сводки спецслужб. И это в лучшие времена. А в бункере, уверена, поток информации стал еще тоньше и кривее. Х*й разберешь теперь, из чего состоит нынешняя путинская картина мира.

3. Социальная депривация.

Да, у Путина извращенные социальные потребности, но даже у него они были и есть. Потрепать там Ротенберга дружески по макушке, устроить трезвую днюху с друзьями. А в бункере у него ничего этого не было. Были только "зеркала" и "экраны".

4. Сенсорная депривация.

Это не точно, мы не знаем в деталях его изоляционный быт, что он там ел, трогал, нюхал, смотрел. Но можем предположить, что особо ничего. Бункер нюхал.

Воздействие всех этих факторов в течение долгого времени не могло не привести к когнитивному обеднению. Многие нейронные цепочки у него просто угасли за ненадобностью, зато пуще прежнего запылали все его сверхценные идеи. Представьте, что к концу 2021 года в мозгу Путина горела только одна нейронная цепь: Украина! Судя по робким комментариям мировых лидеров, контактировавших с Путиным после изоляции, где-то так оно и было. Поэтому он не мог выбрать никакие другие сценарии, потому что они у него просто отсохли.

Так что происходящее с Путиным — это не безумие, а деградация.

ПС Этот текст я принималась писать с утра короткими перебежками. И к этому моменту он потускнел на фоне всех событий дня. Но пусть будет.

Добавлю только. Путин не сошел с ума. Он умер для мира и теперь гниет. Он действительно совершил самоубийство в бункере. Пока символическое, но все же.

Жизнь победит смерть. Она побеждает всегда.