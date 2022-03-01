Віце-президент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна приєдналася до дискусії на тему психічного стану кривавого диктатора Володимира Путіна

Світові еліти знову заговорили про психічне здоров’я Путіна. Побоюються, що тривала ковидна ізоляція сильно перетворила холоднокровного та обачливого Vlad на нервовохворого.

Що ж, характер цих змін неважко змоделювати.

1. Відсутність зворотного зв’язку.

Путіну і в найкращі часи ніхто не перечив, зміцнюючи в ньому віру, що він красень і всіх переграв, а в бункері доступ до нього одержала і зовсім обмежена кількість людей, відібраних з усією ретельністю і єдиною метою — гарантувати безпеку та недоторканність. Фактично його оточували не люди, а функції, дзеркала, які тільки й могли, що відображати нескінченно його власні оцінки та думки.

2. Інформаційна ізоляція.

Всім відомо, що Путін "гортає інтернет" і таким чином черпає інформацію про навколишній світ. Паперовий інтернет та зведення спецслужб. І це у найкращі часи. А в бункері, впевнена, потік інформації став ще тоншим і кривішим. Х*й розбереш тепер, із чого складається нинішня путінська картина світу.

3. Соціальна депривація.

Так, у Путіна збочені соціальні потреби, але навіть у нього вони були і є. Потріпати там Ротенберга дружньо по маківці, влаштувати тверезу днюху з друзями. А в бункері нічого цього не було. Були тільки "дзеркала" та "екрани".

4. Сенсорна депривація.

Це не точно, ми не знаємо в деталях його ізоляційного побуту, що він там їв, чіпав, нюхав, дивився. Але можемо припустити, що особливо нічого. Бункер нюхав.

Дія всіх цих факторів протягом тривалого часу не могла не призвести до когнітивного збіднення. Багато нейронних ланцюжків у нього просто згасли через непотрібність, зате ще горіли всі його надцінні ідеї. Уявіть, що до кінця 2021 року в мозку Путіна горів тільки один нейронний ланцюг: Україна! Судячи з боязких коментарів світових лідерів, які контактували з Путіним після ізоляції, десь так воно й було. Тому він не міг вибрати жодні інші сценарії, тому що вони просто відсохли.

Отже, те, що відбувається з Путіним, — це не божевілля, а деградація.

Цей текст я приймалася писати з ранку короткими перебіжками. І до цього моменту він потьмянів на тлі всіх подій дня. Але нехай буде.

Додам тільки. Путін не збожеволів. Він помер для світу і тепер гниє. Він справді скоїв самогубство у бункері. Поки що символічне, але все ж таки.

Життя переможе смерть. Воно завжди перемагає.