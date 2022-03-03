Народная депутат Украины Ирина Геращенко о том, как следует поступать с российскими пленными солдатами

Не надо отдавать российских убийц-пленников их сибирским мамам.

Они должны предстать перед международным трибуналом. Украина этого требует, и каждого отброса мы хотим видеть на скамье подсудимых.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что всем членам российского руководства или офицерам, выполняющим преступные приказы, грозит трибунал и приговор.

Британия, как одна из стран-учредительниц Международного уголовного суда, обеспечит помощь в вынесении приговоров.

А мы тщательно фиксируем преступления против человечности в Украине: убийство украинских детей, уничтожение ракетами больниц, родильных, онкологических отделений, садов, школ, жилых домов, гражданских кварталов.

Кстати, заметила, что среди широкой голографии пленных "освободителей" — буряты, сибиряки, орки из Пскова, отбросы из Казани и других рязаней, из всех регионов, только почему-то пока нет москвичей. Не царское это дело — погибать за 50 долларов, которые платит российское правительство семьям своих убитых солдат?