Безумная путинская авантюра по захвату Украины обречена, как и сам режим - Игорь Эйдман
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Российский социолог Игорь Эйдман сравнил Украину с Чечней и объяснил, почему у путина не получится ее захватить
Обречённая авантюра
Чеченцы долго били российскую армию, но в конце концов Россия смогла оккупировать маленькую Чечню, только потому что:
1. Чечня была изолирована, никто ей не помогал оружием и т.д.;
2. Не было санкций и разорительного давления на Россию со стороны Запада;
3. С помощью огромных вливаний удалось создать марионеточный режим, на поддержку которого до сих пор уходят бешеные деньги.
Ничто это в Украине невозможно. Украина огромная по сравнению с Чечней страна, которой сейчас помогает весь мир. Если на то, чтобы держать в повиновении Чечню до сих пор уходит 400 миллиардов рублей в год, на "покорение" Украины потребовалось бы больше денег пропорционально числу населения и размеру страны, то есть многие триллионы. Таких средств не было у России изначально, а теперь не будет от слова "вообще".
Безумная путинская авантюра обречена, как и сам режим.
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