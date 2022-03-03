Российский социолог Игорь Эйдман сравнил Украину с Чечней и объяснил, почему у путина не получится ее захватить

Обречённая авантюра

Чеченцы долго били российскую армию, но в конце концов Россия смогла оккупировать маленькую Чечню, только потому что:

1. Чечня была изолирована, никто ей не помогал оружием и т.д.;

2. Не было санкций и разорительного давления на Россию со стороны Запада;

3. С помощью огромных вливаний удалось создать марионеточный режим, на поддержку которого до сих пор уходят бешеные деньги.

Ничто это в Украине невозможно. Украина огромная по сравнению с Чечней страна, которой сейчас помогает весь мир. Если на то, чтобы держать в повиновении Чечню до сих пор уходит 400 миллиардов рублей в год, на "покорение" Украины потребовалось бы больше денег пропорционально числу населения и размеру страны, то есть многие триллионы. Таких средств не было у России изначально, а теперь не будет от слова "вообще".

Безумная путинская авантюра обречена, как и сам режим.