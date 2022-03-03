Шалена путінська авантюра із захопленням України приречена, як і сам режим - Ігор Ейдман
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 125
Російський соціолог Ігор Ейдман порівняв Україну з Чечнею та пояснив, чому у путіна не вдасться її захопити
Приречена авантюра
Чеченці довго били російську армію, але врешті-решт Росія змогла окупувати маленьку Чечню тільки тому, що:
1. Чечня була ізольована, ніхто їй не допомагав зброєю тощо;
2. Немає санкцій і руйнівного тиску Росію із боку Заходу;
3. За допомогою величезних вливань вдалося створити маріонетковий режим, на підтримку якого досі йдуть шалені гроші.
Ніщо це в Україні неможливе. Україна величезна, у порівнянні з Чечнею, країна, якій зараз допомагає весь світ. Якщо на те, щоб тримати в покорі Чечню досі йде 400 мільярдів рублів на рік, на "підкорення" України потрібно більше грошей пропорційно числу населення і розміру країни, тобто багато трильйонів. Таких коштів не було у Росії спочатку, а тепер не буде від слова "взагалі".
Шалена путінська авантюра приречена, як і сам режим.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-