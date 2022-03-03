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Шалена путінська авантюра із захопленням України приречена, як і сам режим - Ігор Ейдман

Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
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Зруйнований будинок у Чернігові Новина оновлена 03 березня 2022, 23:21
Зруйнований будинок у Чернігові

Російський соціолог Ігор Ейдман порівняв Україну з Чечнею та пояснив, чому у путіна не вдасться її захопити

Приречена авантюра

Чеченці довго били російську армію, але врешті-решт Росія змогла окупувати маленьку Чечню тільки тому, що:

1. Чечня була ізольована, ніхто їй не допомагав зброєю тощо;

2. Немає санкцій і руйнівного тиску Росію із боку Заходу;

3. За допомогою величезних вливань вдалося створити маріонетковий режим, на підтримку якого досі йдуть шалені гроші.

Ніщо це в Україні неможливе. Україна величезна, у порівнянні з Чечнею, країна, якій зараз допомагає весь світ. Якщо на те, щоб тримати в покорі Чечню досі йде 400 мільярдів рублів на рік, на "підкорення" України потрібно більше грошей пропорційно числу населення і розміру країни, тобто багато трильйонів. Таких коштів не було у Росії спочатку, а тепер не буде від слова "взагалі".

Шалена путінська авантюра приречена, як і сам режим.

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#Україна #Росія #Блог
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