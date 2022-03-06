Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов уверен, что плану россии по быстрой оккупации Украины не суждено сбыться

Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план путина.

Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки.

Они были уверены, что после того как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать.

Украинский народ тех, кто его пришёл бить будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.