Россияне действительно собирались разгонять украинцев дубинками - Юрий Бутусов
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов уверен, что плану россии по быстрой оккупации Украины не суждено сбыться
Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план путина.
Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки.
Они были уверены, что после того как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать.
Украинский народ тех, кто его пришёл бить будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.
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