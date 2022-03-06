Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов упевнений, що план Росії щодо швидкої окупації України ніколи не збудеться

Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план путіна.

Найбільше мене вразили не кинуті нові танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. У цих машинах була маса захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки.

Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати.

Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо.