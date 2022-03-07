Укр

Не надо повторять ошибок россиян и недооценивать противника - Константин Бондаренко

Автор
Константин Бондаренко Константин Бондаренко
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Противостояние с россией не закончится завтра или через неделю Новость обновлена 07 марта 2022, 23:39
Противостояние с россией не закончится завтра или через неделю

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко специально для "Телеграфа":

С начала открытой российской агрессии, с 24 февраля, украинцы показали себя невероятно сплоченными, организованными. Удивив, как я понимаю, не только агрессора, но и Запад. Отпор оккупантам, взаимопомощь, поддержка нашим вооруженным силами – неимоверные. Мы видим построение реального гражданского общества. Не псевдогражданского, на средства тех или иных западных фондов, а истинно гражданского. Нашего. Украинского.

А вот Запад меня ничем не удивил. Я давно говорил, что НАТО не встанет с Украиной плечом к плечу в войне с россией. Как видим, нам даже военным оборудованием помогают со скрипом. Так что точно нужно вырабатывать новую систему безопасности в Европе и мире. НАТО, как оказалось, не тот механизм, который способен защищать даже себя. Потому что не защита Украины в сегодняшней ситуации – это и не защита себя.

Что ждет дальше россию – сказать сложно. Мы живем в условиях стремительно меняющегося мира. Он уже абсолютно другой, многополярный, с иной системой координат. Уже не трехмерной, а четырехмерной. С другими принципами, другими законами.

Говорит о том, что россия – всё, что ей конец, что она вот-вот разваливаться – я бы не стал. Недооценка противника – большая ошибка. Именно с этим россияне столкнулись в Украине. Не надо повторять их ошибок. Так что необходимо просто осознать, что противостояние не закончится завтра или через неделю. Что это – надолго. И что мы будем в этом противостоянии без существенной поддержки со стороны Запада. По крайней мере – военной.

Не следует надеяться, что рф распадется через день-два. Это будет только расслаблять нас. А нам точно нельзя расслабляться.

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