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Не ожидайте, что 140-миллионная раша гарантированно развалится вот-вот - Сергей Сидоренко

Автор
Сергей Сидоренко Сергей Сидоренко
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Параллели между корейским лидером и российским диктатором уже проводят Новость обновлена 08 марта 2022, 08:27
Параллели между корейским лидером и российским диктатором уже проводят

Украинский журналист Сергей Сидоренко о том, почему не стоит ожидать распада России в ближайшие дни

Занимательная тиранология. Чтобы немного поломать шаблоны.

Все знают про КНДР – видели на карте, она далеко и маленькая. Расположена в горах. Бедная смерть, жрать традиционно нечего.

До сих пор КНДР была образцом "концлагеря с любовью к надзирателям". Да, любовь к товарищу Кима — искренняя, несмотря на отсутствие жрачки. Его появление на людях приводит этих людей к оргазму, естественно, и большинство это совсем не имитируют.

Маленькая, но гордая диктатура существует в этом режиме от сотворения, уже 70 лет. Причем замену Кимов (Ким Ир Сен — Ким Чен Ир — Ким Чен Ын) народ воспринимает очень естественно, просто заменяя предмет оргазма. И с нынешним вождем, который вообще ни разу не вождь и которого нации достали ниоткуда, это было особенно странно, но снова сработало.

А теперь внимание. Население этой маленькой и гордой диктатуры – более 25 млн (!). Доброе большинство населения Украины. Только в 5,6 раз меньше Мордора. И так – хопа – понимаешь, что она совсем не маленькая.

И ничего, живут под санкциями, в режиме "весь мер против нас", и продолжают любить вождя.

Поэтому не спешите с выводами, что 140-миллионная Раша гарантированно развалится вот-вот. Я тоже об этом мечтаю, считаю реальным, а также понимаю кучу различий между пациентами. Но надо сознавать: всякое бывает.

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