Український журналіст Сергій Сидоренко про те, чому не варто очікувати розпаду рф у найближчі дні

Заніматєльна тиранологія. Щоб трохи поламати шаблони.

Всі знають за КНДР — бачили на карті, вона далеко і маленька. Розташована в горах. Біднюща шо смерть, жерти традиційно нема чого.

Досі КНДР була зразком "концтабору з любов'ю до наглядачів". Так, любов до товариша Кіма — щира, попри відсутність жрачки. Його поява на людях приводить цих людей до оргазму, натурально, і більшість це зовсім не імітують.

Маленька, але горда диктатура існує у цьому режимі від створення, вже 70+років. Причому заміну Кімів (Кім Ір Сен — Кім Чен Ір — Кім Чен Ин) народ сприймає дуже природно, просто замінюючи предмет оргазму. І з нинішнім вождем, який взагалі ні разу не вождь і якого нації дістали нізвідки, це було особливо дивно — але знову спрацювало.

А тепер, увага. Населення цієї маленької та гордої диктатури — понад 25 млн(!). Добра більшість від населення України. Лише у 5,6 разів менше за Мордор. І так — хопа — розумієш, що вона зовсім не маленька.

І нічо, живуть під санкціями, в режимі "вєсь мір протів нас", та продовжують любити вождя.

Тому не поспішайте з висновками, що 140-мільйонна Раша гарантовано розвалиться ось-ось. Я теж про це мрію, вважає реальним, а також розумію купі відмінностей між пацієнтами. Але треба бути свідомим: всяке буває.