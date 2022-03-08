Журналист Денис Казанский о том, что в россии скоро начнут искать виновных и общим для всех злом будут объявлены боевики "ЛДНР".

Боевики "ЛДНР" радовались, когда путин их признал, потому что думали, что теперь будут жить как в россии. Но вместо этого вся россия теперь превращается в одну огромную "ЛДНР", выброшенную из мировой экономики.

И в связи с этим рискну сделать один прогноз, хотя вообще не люблю прогнозы.

Когда все закончится (а закончится неизбежно, потому что режим 70-летних маразматиков не может существовать долго), элиты россии непременно будут договариваться с Западом о том, как жить дальше. Вечное противостояние со всем цивилизованным миром россии не под силу, поэтому поражение кремля предопределено. Сроки, условия капитуляции — это уже другой вопрос. Но результат путинской авантюры заранее известен и альтернатив тут быть не может.

Так вот, когда все закончится, и начнётся разбор полетов, неизбежно начнут искать виновных. Не только Украина или Запад. В самой россии их тоже будут искать, когда осознают масштабы убытков и потерь. И поскольку самих себя россияне виновными никогда не признают, нужен будет кто-то, кто устроит всех. Козел отпущения, на которого можно будет повесить все. Абсолютное зло для всех сторон войны.

Ну, вы уже поняли, о ком я. С вероятностью 99% таким удобным и общим для всех злом будут объявлены боевики "ЛДНР". Те самые подстрекатели, с которых "все началось". И не нужно быть великим аналитиком, чтобы это понять.

Годами в оккупационную администрацию Луганска и Донецка кремль набирал самых омерзительных персонажей, которые вызывали брезгливость у всяких нормальных людей. Откровенные садисты, вроде Ходаковского, истязавшие людей на подвалах, мошенники из МММ, психопаты, воры и прочие подонки, 8 лет грабившие Донбасс — все это идеальные кандидаты на роль козлов отпущения, поскольку даже в россии они никогда не вызывали особых симпатий. Уже очень скоро, когда россияне осознают, что потеряли свою нормальную жизнь, всех этих деятелей из "молодых республик", возненавидят искренней, всенародной и лютой ненавистью. И когда придёт время — первыми станут швырять в них камни именно жители рф. Припомнят и "русскую весну", и "референдум" и много чего еще.

Запомните этот пост.